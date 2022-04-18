【轉捩點來了】全球經濟何去何從本周或有答案

外媒報道，全球面對數十年來最快的通脹，加上央行為此而採取的加息行動，引發了金融市場對經濟衰退的擔憂，中國激進的防疫封控措施和烏克蘭戰爭更是加劇了這種憂慮。

僅在過去一周，就有美國和英國錄得了1980年代初以來最快通脹，加拿大和新西蘭22年來首次加息0.5厘，為美國聯儲局和其他央行提供了模板。

美銀最新調查顯示基金經理對全球經濟增長前景的看法達到歷史最悲觀水平，摩根大通增加了壞帳撥備以防經濟形勢惡化。

與此同時，斯里蘭卡和巴基斯坦危機加深。隨着大宗商品價格飆升，聯合國警告開發中國家將遭遇「完美風暴」。世界貿易組織下調了全球貿易展望，網站有關於「經濟衰退」的搜索量飆升。

在這種背景下，決策者本周將前往華盛頓參加國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的會議。IMF已經表示，戰爭意味着該機構今年將下調143個經濟體的預測——佔全球GDP的86%。IMF總裁格奧爾基耶娃說：「我們正面臨着一場危機之上的危機。」

然而也有理由認為，韌性可能成為常態，至少對富裕國家而言如此。摩根大通上周發送給客戶的分析顯示，由於疫情時代的刺激措施，已開發市場家庭仍有11至14%的收入投入了儲蓄。

槓桿率處於數十年低位，收入在勞動力市場緊張的情況下以年化7%左右的速度增長，這些可能成為下半年經濟反彈的催化劑。在美國，上周關於零售銷售和消費者信心的報告帶來了希望：面對價格衝擊，並非所有消費者都在縮減開支。

管理倫敦對沖基金和諮詢公司Eurizon SLJ Capital的Stephen Jen說：「我認為全球經濟放緩的理由比重新加速的理由更多。然而，是否會陷入衰退則完全是另一個問題，因為全球疫情減退應該會釋放大量被壓抑的需求，幫助抵銷很大一部分不利因素。」

不過，這種穩健性仍有待檢驗。世界各地數十年來最快的通脹已經開始讓許多消費者望而卻步，尤其是那些面臨食品和燃料價格上漲的消費者。根據Harris Poll的調查顯示，由於價格上漲，約有84%的美國人計劃削減開支。

央行官員也在提高利率，聯儲局現在更有可能自2000年5月以來首次將基準利率上調0.5個百分點，並開始縮減持有的債券。聯儲局主席鮑威爾預計將在周四亮相時討論經濟前景。

一個危險在於隨着經濟走軟或通脹被證明是受到貨幣政策無法解決的供應鏈問題推動，決策者可能會從對通脹上升反應過遲轉向過度收緊政策。美銀調查的基金經理認為出現政策失誤的風險高達83%。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Karen Dynan說：「我們認為經濟增長要慢得多的原因是，央行需要通過目前非常寬鬆的狀態性轉向收緊政策，從而讓金融環境收緊，而這會限制需求。」

在IMF周二(19日)發布最新經濟展望前，Dynan估計今明兩年全球經濟增速將放緩至3.3%，遠低於2021年的5.8%。

她表示，大型發達經濟體今年只會溫和擴張，2023年將進一步放緩。大型新興市場前景「分化」，印度形勢改善，中國面臨疫情封控和房地產市場低迷的局面。