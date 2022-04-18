新地15大商場4天復活假期人流上升50%

新地代理執行董事馮秀炎稱，15大商場趁長假期加碼推出200萬元消費獎賞，累計總值1,000萬港元獎賞優惠，電子消費券派發近兩周，商場至今已累積派逾1.5萬份消費券獎賞，換領速度較預期快至少約15%。總結復活節假期期間商場情況，生意表現最佳行業，分別為珠寶金飾及電子影音產品，尤其是高單價消費。其中apm有珠寶金飾商戶指，公司趁消費券推出7折優惠購買指定金飾策略奏效，同時有不少新人疫後趕緊結婚，加上近日金價回落，帶動金飾銷情，生意額比上月升約60%，人均消費升約20%至8,000至1萬元。

而電器商戶高單價消費亦大收旺場。旗艦商場之一的大埔超級城，有電子影音商戶指出，有家庭趁復活節長假期全家出動購物，一起使用消費券，生意升幅按月增約1倍。人均消費約2,000至5,000元，最高消費單價2萬元。至於元朗廣場電子影音商戶則稱，大型家電產品熱賣，人流及生意都有約1倍升幅。