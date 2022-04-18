A股下跌　投資者正觀望內地周三會否減息

外媒報道，投資者向中國決策者釋放了明確的信號：重振已經停滯的市場反彈還需要更多刺激措施，而且要快。

股市周一(18日)以下跌回應了中國人民銀行上周五(15日)的小幅「降準」。而且數據顯示3月消費支出重挫，令市場人氣受壓，現在投資者正在觀望中國貸款市場報價利率(LPR)周三的動向。

Kamet Capital Partners Pte的首席投資官Kerry Goh說：「市場需要見到放鬆房地產行業限制的重要可行計劃、科技行業監管不確定性消除，以及中國放棄清零路線。沒有甚麼一刀切的刺激措施可以重振市場和經濟。」

雖然人民銀行上周五把多數銀行適用的存款準備金率下調了0.25個百分點，但它沒有降息，對貨幣寬鬆持謹慎態度。各銀行將於4月20日決定LPR——事實上的基準貸款價格。

CreditSights Singapore LLC的高級研究分析師Zerlina Zeng在報告中寫道：「我們看到2022年中國經濟增長面臨的阻力愈來愈大。」該公司預計，人民銀行將側重用定向信貸寬鬆措施來降低融資成本，幫助支持經濟增長。

中國第一季GDP數據可能掩蓋了封控措施對包括金融中心上海在內的重點城市的衝擊，但是裂縫或將在未來的數據中開始顯現出來。策略師們表示，對股票和信用債等風險資產來說，這將不是甚麼好兆頭。

大和資本市場表示，中國國債長期以來相對美國國債的溢價消失——聯儲局的鷹派立場加劇了這現象，也可能促使海外投資者加速退出中國的全球第二大債券市場。

大和資本市場亞洲(除日本外)首席經濟學家賴志文稱：「這將導致中國吸引海外債券投資資金變得困難得多，我們長期以來一直認為，當聯儲局在貨幣緊縮方面變得更加激進時，人民銀行實施貨幣刺激的空間將大大受限。」

富達國際亞洲固定收益負責人Martin Dropkin在報告中寫道，大家都將聚焦「封控時間，如果持續下去，經濟將體現出封控措施的更顯著影響；股票和固定收益市場的估值都有吸引力，但需要有耐心，因為短期內可能會很動盪。」