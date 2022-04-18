【糧食大變局】烏農陷困　南美料把握擴產機遇

外媒報道，聯合國糧農組織報告顯示，全球糧食成本創下歷史紀錄，「毀滅性的飢餓」問題惡化。由於「歐洲糧倉」烏克蘭被破壞，南美地區許多農業企業都希望從這波大宗商品價格上漲中獲益更多，一些企業紛紛擴大產量，甚至轉移到新的產區。

巴西有農民今年除了種植甘蔗和大豆外，還計劃播種其他農作物，尤其小麥可能會有投資機會。惟與此同時，燃料、化肥和動物飼料等關鍵農業投入品的成本上升，有可能拖累其糧食生產的能力。

儘管巴西大部分熱帶氣候不利於小麥生產，但其今年的小麥產量比去年全年都要多。隨着農業技術進步，專家們認為，作為傳統小麥淨進口國的巴西有望在未來實現自給自足，甚至成為淨出口國。

目前南美地區的產量增加可能有助填補玉米供應缺口。美國農業部最近發表的報告顯示，衝突前，烏克蘭預計將成為第3大玉米出口國，次於巴西。

與大豆類似，玉米主要用於飼養牲畜。巴西農業統計機構Conab估計，2022年巴西玉米出口量將增加3/4。

此外，阿根廷農民正種植更多的葵花籽，除了因價格吸引外，葵花籽也能很好地適應干燥的土壤，需要較少的化肥。

不過，目前最大的風險之一是巴西85%的化肥是靠進口的，其中約1/4來自俄羅斯。由於9月份的種植季將在很大程度上取決於化肥，缺乏化肥可能會導致農業生產能力下降。

在農產品價格上漲提振農民耕作的同時，依賴穀物作為動物飼料的肉類生產商倍感壓力。巴西是世界上最大的牛肉和雞肉出口國，分析指出，巴西可填補烏克蘭衝突造成的供應缺口。然而，在某些肉類類別中，海外需求增加未能抵銷國內購買力的下降。在雙位數的高通脹下，較貧窮的消費者正在減少消費。