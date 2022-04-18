MONACO MARINE超額認購逾10倍　或加價半成

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE收票反應理想，銷售部署進入最後直路，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目暫錄約2,500個認購登記，以首兩張價單合共224伙計算，超額認購逾10倍，計劃日內加推3號價單及公布首輪銷售安排，有機會提價約5%。

他又指，4天復活節長假期項目錄逾1萬人次參觀，認購登記當中A組大手客比例較以往高，錄約1,000個登記。而樓市氣氛回暖，內地早前宣布降準，預計對樓市可產生刺激作用。

該公司總經理(市務)陳惠慈預先透露，將會推出的3號價單會加入全新戶型，包括1B座18樓B室三房戶，以及1B座18樓B室兩房單位，實用面積分別574及457方呎，均可享維港海景。

此外，MONACO MARINE與中原地產及中原按揭合作推出按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，客戶可享全期按息低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，以4月14日一個月拆息0.19厘計，實際息率低至1.49厘，現金回贈高達1.6%，按揭年期達30年。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情緩和，樓市即時起動，一手新盤市場亦變得熱鬧，預期4月份一手成交可達約1,000宗，將較3月大升5倍。