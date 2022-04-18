交投復活！十大屋苑4天錄53宗買賣　美孚佔11宗最多

復活節假期樓市氣氛暢旺，中原指出，十大屋苑於一連4天長假期錄得53宗買賣，交投活躍，以荔枝角美孚新邨佔11宗最多。若單計周六、日(16、17日)該批屋苑則錄27宗買賣，按周上升約35%，為11個月成交最多的周末。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着疫情受控，政府將適度放寬社交距離措施，樓市可謂全面復甦，多個一手新盤推出市場，市場反應熱烈，二手交投亦同樣向好，復活節假期十大屋苑全數錄得成交，而且交投分布平均，買家趁社交距離措施放寬前偷步入市，以免遲買會貴。

美孚新邨為長假期間成交最多屋苑，中原馮健平表示，屋苑4天假期錄11宗交投，而周六、日則佔5宗，屋苑2期百老匯街44號中層C室，實用面積約931方呎，三房間隔，最初叫價1,120萬港元，議價後以1,100萬元沽出，呎價約11,815元。原業主早於1984年僅以10萬元購入物業，現沽貨帳面獲利約1,090萬元，單位於38年升值約109倍。

天水圍嘉湖山莊亦為期間交投較活躍屋苑之一，該盤4天假期錄得8宗成交，當中有5宗於周六、日錄得，該行伍耀祖指出，嘉湖山莊交投暢旺，業主議價空間收窄至現時約1至2%，但仍有買家追價入市，料本月屋苑將價量齊升。屋苑最新成交包括樂湖居8座高層B室，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，成交價680萬元，呎價約10,742元。