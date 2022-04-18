【新盤追擊】北部都會區鐵路新盤柏瓏 I登場

近期樓市熱話都離不開「北部都會區」，區內毗鄰港鐵屯馬線錦上路站的新盤柏瓏 I亦正式登場。據美聯物業高級營業董事陳光裕透露，自「都會區」消息公布後，包括天水圍、元朗及粉嶺/上水，以及6個新發展區等的樓市氣氛明顯活躍，成交及價格更有上升趨勢。

位於錦河路29號的柏瓏 I ，由信和置業、中國海外及嘉華合組發展，第2、3、5、6座，合共4幢住宅大廈組成，其中2、3座相連，另5、6座相連。全盤提供715個住宅單位，戶型涵蓋一房至三房。主打一房及兩房，佔全盤單位約84%。

柏瓏 I盡享鐵路優勢，步行約5分鐘即達港鐵屯馬線錦上路站，一程車往返屯門至烏溪沙各站，不論前往東九龍的啟德，抑或由南昌站轉乘東涌線，以及經柯士甸站前往香港西九龍站搭高鐵，均相當方便快捷。不單如此，陳光裕表示，元朗錦田更與未來「北部都會區」的鐵路網絡接軌，好似已落實興建的北環線，就以錦上路站為交匯站，直達古洞站，途經有未來香港矽谷之稱的「新田科技城」，日後更可經北環線支線，抵達港深創科園、及深圳新皇崗口岸。

生活購物方面，柏瓏 I住客亦多選擇，單是乘搭一個港鐵站，便到達元朗或荃灣各大商場，食玩買各式其式，一應俱全；而根據規劃，錦田未來更將有5個商業項目，合共提供156.1萬方呎樓面面積，其中項目之後的期數更設有一個逾43萬方呎商場。至於假日消閒，錦田的紅磚屋市集、壁畫村、貨櫃商場盈匯坊等，近年更成為年青人打卡熱點。想知樓盤更多資訊，Click片睇睇啦。