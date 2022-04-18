23招救市！內地全力推動經濟社會發展金融服務

內媒報道，人民銀行、外匯局出台23條，舉措全力做好疫情防控和經濟社會發展金融服務。文件稱，要發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。中國人民銀行將保持流動性合理充裕，引導金融機構擴大貸款投放、向實體經濟合理讓利。保持流動性合理充裕。通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，引導金融機構擴大貸款投放，增強信貸總量增長的穩定性。

與此同時，要完善住房領域金融服務。要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定轄區內商業性個人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求，更好滿足購房者合理住房需求，促進當地房地產市場平穩健康發展。

另外，金融機構要主動跟進和有效滿足運輸企業融資需求。對承擔疫情防控和應急運輸任務較重的運輸物流企業開闢「綠色通道」，優化信貸審批流程，提供靈活便捷金融服務。對於因疫情影響償還貸款暫時困難的運輸物流企業和貨車司機，支持金融機構科學合理給予貸款展期和續貸安排。要用好用足民航應急貸款等工具，多措並舉加大對航空公司和機場的信貸支持力度。

通知提出，開發性、政策性銀行要結合自身業務範圍，加大對重點投資項目的資金支持力度。金融機構要主動對接重大項目，加大對水利、交通、管網、市政基礎設施等領域惠民生、補短板項目和第5代移動通訊(5G)、工業互聯網、數據中心等新型基礎設施建設的支持，推動新開工項目盡快開工，實現實物工作量。要合理購買地方政府債券，支持地方政府適度超前開展基礎設施投資。

要在風險可控、依法合規的前提下，按市場化原則保障融資平台公司合理融資需求，不得盲目抽貸、壓貸或停貸，保障在建項目順利實施。做好民間投資、政府和社會資本合作的金融支持工作。金融機構對信貸增長緩慢的省(區)新增貸款佔比要穩中有升。