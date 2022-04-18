【乜都加】美天然氣價創14年新高　大戶避險金價走強　

俄烏戰爭持續干擾能源供應、產油大國之一利比亞最大油田因政治問題而要關閉，加上疫後市場對能源需求急速反彈，帶動大宗商品價格向上。油價周一(18日)先跌後回穩，續企每桶100美元樓上；美國天然氣價格更被推升至2008年以來最高，漲勢或逐步與歐洲和亞洲看齊；同時歐美基金對經濟和通脹前景不樂觀，斥資數十億美元買入避險資產對沖，帶動金價攀至5周新高。

紐約天然氣價格周一早段曾飆3.53%，衝上每百萬英熱單位約7.55美元，為2008年11月以來最高，之後維持在7.5美元水平，年初至今已接近翻倍。紐約期油最高見每桶107.03美元，升0.07%；布蘭特期油強見112.32美元，漲0.5%，主因利比亞反政府示威導致日產7萬桶原油的大象油須關閉，加上俄羅斯再度以西方集團禁運俄油會拉高價格作威脅，抵銷了中國封城勢拖累油需的負面因素。

再者，外媒指出，疫後消費激增，已令全球燃料供應面緊縮，而俄烏戰爭進一步加劇危機，美國去年加強開發頁岩氣田，使美國天然氣價格目前仍遠低於歐洲和亞洲，惟今年美國天然氣庫存低於往年同期的正常水平。即使今年產量持平，但美國已向歐洲增加出口液化天然氣(LNG)，以彌補後者的天然氣缺口，令整體供應趨緊。此外，美國國家海洋和大氣管理局預測，下周美國北部部分地區氣溫較低，當地供暖和發電廠燃料需求或大增；煤炭短缺令發電企業難以使用替代燃料，也助長了天然氣價格狂漲。

歐洲雖面對能源荒，但意大利總理德拉吉大派定心丸，周日透露歐洲可透過新的供應協議和其他措施，較預期更快分散能源供應，擺脫對俄國的依賴，其中意大利與阿爾及利亞簽署的90億立方米天然氣協議，規模約是從俄進口的三分之一。他指，意國對天然氣價格設定上限的建議獲歐盟許多成員國支持，又強調若歐洲繼續以與歷史價值和生產成本無關的價格採購石油和天然氣，等同間接資助俄國。

撇除能源，歐洲還要應對糧荒，其中葵花籽油缺貨已衝擊食品業，德國麥當勞被迫調整食用油比例來炸薯條。該企主要使用油菜籽油和葵花籽油，之後將降低後者的使用比例。據悉，德國超市內的葵花籽油已缺貨數周。

誠然，大宗商品價格高企意味全球經濟陷入「滯脹」的風險激增，市場普遍預期因通脹持續升溫，將逼使美國採取更進取的貨幣緊縮政策，大部分國家的經濟增長將被進一步拉低。各地基金經理已在市場出現更多壞消息前做好準備，傾向選擇通脹掛鈎債券、黃金和一些實物資產，包括歐洲最大的資產管理公司東方匯理(Amundi)和全球第二大基金管理公司美國先鋒集團。東方匯理表示，受股市技術面疲弱、央行取消「放水」政策、利率上升和經濟增長受壓等多方面影響，對全球股市採取中性立場，維持防禦性資產配置。

黃金在「受祝福」下續成資金避難所，此前現貨金價連升兩周後，周一曾升0.96%，高見每安士1,993美元，創3月11日以來新高。

大戶憂慮不無道理，通脹升溫加上供應鏈混亂確實會打擊各地經濟，舉例上海封城導致內地港口堵塞，令貨船需重新安排行程以節省時間，間接令途經新加坡靠岸加油的貨船數目銳減，須改選到較近的廣州或舟山港加油。據報3月共3,020艘船舶在新加坡加油，按年減441艘；同月船用燃油銷量亦下降至377萬噸，經季節因素調整後為2016年以來的最低水平，勢必傷及當地經濟。