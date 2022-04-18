美股全線微升　貝殼找房曾跌逾8%

美股早段先跌後回升，道指升73點，報34,524點；標指升10點，至4,403點；以科技股為主的納指升30點，至13,381點。

叫車平台優步(Uber)周一宣布與日本電商樂天合作，將樂天的支付服務及積分系統總合至優步旗下的應用程式(Apps)中，旨在進一步拓展該企於日本市場的競爭力。優步股價微跌6%。

中概股普遍向下，受裁員傳聞影響的嗶哩嗶哩曾跌近7.3%；

貝殼找房一度跌超過8.7%；愛奇藝、拼多多亦跌近6%。

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【21:46】

美國通脹惡化令市場對大幅加息的預期愈趨強烈，10年期美國國債孳息率亞洲時間周一(18日)高見2.882厘，創2018年12月以來新高。道指早段曾升167點，至34,618點；標指升15點，至4,408點；以科技股為主的納指跌58點，至13,292點。

高盛表示，回顧歷史，美國聯儲局要達致經濟「軟着陸」殊不容易，需減少職位與就業之間的差距，確保人工增長速度與2%通脹目標一致，收緊金融條件足以令職位招聘數量下降，惟要同時避免失業率急升。該行估美國經濟未來12個月衰退機率約15%，未來兩年則約35%。值得注意的是，自二戰以來美國的14次緊縮周期中，有11次在緊接的兩年內出現經濟衰退，當中僅8次部分由於聯儲局的緊縮政策。

國際貨幣基金組織(IMF)料在本周下調大部分國家的經濟增長預測，各國財長及中央銀行行長料在春季會議討論如何應對暗淡的經濟前景，IMF總裁格奧爾基耶娃形容，俄烏戰事是全球經濟「巨大挫折」。

智庫機構布魯金斯學會資深經濟學家Eswar Prasad指，今年很大機會是一個「地緣政治重整、供應持續阻塞，以及金融市場波動，使人憂慮的時期」，加上通脹壓力下，政策可試驗空間輕微。

個股方面，華爾街大行續披露成績表，美國銀行首季純利按年跌12.21%至70.67億美元；經調整每股盈利80美仙，高過市場預期的75美仙。期內收入按年增1.75%至233.34億美元；其中，全球市場分部中的交易業務按年倒退7.06%至47.19億美元，遠勝市場預期的下降16%，主要受股票交易收入帶動，期內收入增9.53%至20.11億美元。

該行淨利息收入錄115.72億美元，按年增13.48%，首席財務官Alastair Borthwick表示，增長主要受強勁的借貸及存款增長帶動，料利率上升將有利存款收益。投資銀行收入則按年減35.12%至14.57億美元，主要受承銷收入跌56.53%所拖累。該企股價曾升3.06%。

社交平台Twitter董事會透過俗稱「毒丸條款」的股權攤薄反收購措施，拒絕全球首富馬斯克的收購提案，其股價曾跌1.59%。