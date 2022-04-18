美孚新邨暫錄33宗成交已超上月 有三房戶減6%易手

二手樓市交投隨疫情緩和而加快，其中荔枝角美孚新邨本月暫錄33宗成交，已超越3月全月所錄的32宗水平，其中有三房單位新近減價80萬元，以1,100萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭祖發表示，鴨脷洲南灣6座高層C室，實用面積約764方呎，三房連套房間隔，開價約1,860萬元，議價後減至1,830萬元成交，呎價約23,953元。原業主於2010年8月以約1,287萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約543萬元，物業升值約42%。

●世紀21北山梁淑儀稱，北角富澤花園富達閣高層F室，實用面積約667方呎，三房間隔，成交價1,135萬元，呎價約17,016元。新買家為區外換樓客，原業主早於2016年6月以873萬元入市，持貨6年帳面獲利262萬元，升值約30%。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園3座高層A室，實用面積約807方呎，三房間隔，減價40萬元或約2.8%，成交價1,390萬元，呎價約16,938元。原業主早於1983年5月僅以70萬元低價購入單位，由於數年前去世，現時家族後人或相關人士售出單位，以昔日購入價計算，單位大幅升值近19倍。

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九龍區

●中原余考指出，荔枝角美孚新邨本月暫錄33宗成交，已超越3月全月所錄的32宗，其中百老匯街44號中層C室，實用面積約931方呎，三房間隔，減價80萬元，以1,100萬元售出，呎價約11,815元。

●利嘉閣林海鈞表示，長沙灣泓景臺7座中層H室，實用面積約473方呎，兩房間隔，成交價855萬元，呎價約18,076元。原業主於2010年以386萬元購入上址，持貨約12年帳面獲利469萬元，物業升值約1.2倍。屋苑現時約有121個單位放售，入場費820萬元起。

●香港置業蘇國榮稱，奧運站君滙港3座低層C室，實用面積約541方呎，原則三房設計，現改成兩房間隔，單位以約1,150萬元放盤，累減至1,046萬元易手，呎價約19,335元。原業主於2010年11月以約537.8萬元購入單位，是次轉售帳面獲利508.2萬元，升值近1倍。

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新界區

●利嘉閣郭永峰稱，葵涌華景山莊8座低層B室，實用面積約1,071方呎，連大型平台花園，三房套房間隔，外望荃灣及葵青區一帶景致，以1,408萬元獲承接，呎價約13,147元。買家為外區客，喜歡清幽環境，單位大平台花園可栽種植物，睇樓後一周就決定買入單位。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌藍天海岸2座中高層C室，實用面積約911方呎，套三房間隔，外享機場海景，以1,230萬元易手，呎價約13,502元。原業主於2008年以約500萬元購入單位，持貨約14年帳面獲利730萬元，升值近1.5倍。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城49座頂層連天台戶，實用面積約304方呎，兩房間隔，叫價638萬元，放盤5個月減價50.2萬元，以587.8萬元獲承接，減幅近8%，呎價約19,336元。原業主於2015年4月購入上址，當時作價439萬元，持貨7年帳面獲利148.8萬元，單位升值34%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海3A座中層D室，實用面積約718方呎，三房間隔，放盤1個月，以1,060萬元零議價成交，呎價約14,763元。原業主於2017年12月以945萬元入市，持貨至今帳面獲利115萬元，單位升值12%。

●中原黃德純表示，荃灣中心12座中層G室，實用面積約377方呎，兩房間隔，享山景，單位去年12月底放盤價為535萬元，累減約9%，獲上車客以485萬元承接，呎價約12,865元。原業主於2019年3月以460萬元買入單位，持貨3年帳面獲利25萬元或5.4%。

●祥益邱家邦指出，屯門居屋美樂花園3座高層A室，實用面積約694方呎，三房間隔，減價23萬元，已補價自由市場價成交價735萬元，呎價約10,591元。原業主於2002年以約129.5萬購入單位，是次轉手帳面獲利約605.5萬，升值逾4倍。

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