新盤交投回暖　長周末累錄70宗成交

新盤市場於復活節期間有穩定承接，市場於一連4天假期錄約70宗成交，部分樓盤大額特色戶買賣，鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS天際複式單位以4,800萬元易手。

●KOKO HILLS天際複式單位4,800萬元易手

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，項目2座23及25樓B室天際複式單位，實用面積1,780方呎，四房雙套房間隔，天台面積786方呎，以4,800萬元售出，呎價26,966元。

●畢架‧金峰4天假期沽出4伙 套現7,582萬元

●啟德MONACO MARINE加推3號價單 涉及118伙

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE認購反應熾熱，發展商周一(18日)乘勢加推第3號價單，涉及118個位，折實平均呎價約26,293元。

新推出單位分布第1A及1B座，戶型涵蓋一房至三房，實用面積326至713方呎，包括首次推出的1B座三房開放式廚房海景戶，以及兩房開放式廚房海景單位，實用面積分別574及457方呎。

以最高12%折扣優惠計算，新價單單位折實售價837.1萬至2,040.6萬元，呎價約23,170至28,823元，當中有60伙售價低於1,200萬元，佔比例約51%，撇除座向及樓層等因素，屬原價加推。以折實價計算，整批單位總值約14.5億元。

項目已推出三張價單合共342伙，折實呎價由23,170至28,823元，平均呎價約25,727元，較同區其他新盤有折讓。樓盤暫已收到近3,000個認購登記，超額逾7.7倍。

●旺角利奧坊‧壹隅最快周內開放示範單位及開價

他又指，項目住客會所「CLUB QUINN」以日本池泉迴遊式庭園主題，以雙會所設計，連園林空間逾23,000方呎，設施多元化，包括宴會廳、多元活動空間、BBQ及休閒雅座等。至於項目28樓頂層及天台，更為系內首個天際空中會所，設無邊際泳池、Jacuzzi及健身室等，擁攬維港景色。

●錦上路站柏瓏I料短期內開價 首批將不少於143伙

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，今日先開放兩房示範單位供傳媒預覽，短期內會開放予公眾參觀，項目還會設有一房及三房示範單位稍後開放，預計首批單位將涵蓋一房至三房間隔。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指出，樓盤亦將於短期內開價，並適時公布銷售安排。

中國海外地產董事總經理游偉光稱，柏瓏I提供715個單位，戶型多元化，其中一房及兩房戶全盤約84%。

●長沙灣映築暫錄236個認購登記 超額逾2.4倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至周一(18日)下午4時，長沙灣映築錄約236個認購登記，超額認購逾2.4倍。

資料顯示，項目於農曆新年推出5號價單涉及68伙，單位實用面積介乎322至377方呎，為兩房及兩房連儲物室間隔，折實平均呎價23,316元，折實價由689.98萬元起。