東方日報B1：華祭多招　冀經濟達標

內地疫情防控形勢危急，尤其是經濟重鎮上海等地封城多日，對工業生產、航運物流造成衝擊，即使內地今年首季經濟增長成功「保四」，按年增長4.8%，但分析警告「動態清零」的經濟代價恐未完全浮現。當局為未雨綢繆，在重磅數據出爐前後推出多項穩經濟舉措，國務院周一(18日)召開會議揚言「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」後，國家外匯管理局更聯手人民銀行一口氣推出23招加大支持實體經濟。

國家統計局公布，首季國內生產總值(GDP)為27.01萬億元人民幣(下同)，按年增4.8%，高於市場預期的4.2%增長，按季亦增1.3%。不過，多項經濟活動重要指標在3月齊放緩。當局新聞發言人付凌暉承認，一些突發因素超出預期，經濟下行壓力有所加大，但全年經濟保持平穩增長仍有不少有利條件，高度重視當前問題，將加大宏觀政策實施力度，努力實現全年預期目標任務。

內地防疫措施空前嚴厲，供應鏈發展亦受「疫」襲。貨物和服務淨出口對今年首季經濟的貢獻率，由去年第四季的26.4%，大縮至僅3.7%，對GDP增長的拉動作用只有0.2個百分點；最終消費支出及資本形成總額分別拉動GDP增長3.3個百分點及1.3個百分點，貢獻率為69.4%及26.9%。

日資投行野村指，在封鎖措施實行、物流中斷、房地產行業下行及出口放緩下，料4月內地經濟活動數據將暴跌，第二季經濟衰退風險升溫，該行對中國今年GDP增長4.3%的預測存在重大下調風險，直指全球市場低估了內地增長放緩和供應鏈的壓力，其影響將波及世界其他地區。荷蘭國際集團(ING)銀行預計內地今年經濟增長4.6%，但警告一旦當局未能及時提供財政支持，或封城行動蔓延，經濟預測恐進一步下調。

周一內地隨即召開保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定的會議，國務院副總理劉鶴出席會議並部署10項重要舉措，包括要求穩定產業鏈供應鏈，通過2,000億元科技創新再貸款和用於交通物流領域的1,000億元再貸款，料撬動金融機構一萬億元資金，建立汽車、集成電路(晶片)、消費電子、裝備製造、農用物資等產業和外貿企業白名單。

人行繼上周五宣布降低存款準備金率後，周一聯同外匯局發通知，從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展3個方面，提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度的23條政策舉措。人行透露，今年截至4月中旬已上繳6,000億元，與上周全面降準0.25個百分點投放資金相若，全年將上繳1.1萬億元。