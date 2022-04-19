【產經專題】內地速遞業恐變天　勢攻國際物流新戰線

網購人士最希望聽到「快遞包郵」這句話。不過，在內地網購盛行的背景下，一眾速遞公司應運而生，甚至曾經為了爭奪市場佔有率而展開「割喉式」價格戰。隨着網購成為新常態，市場冷靜下來後，速遞行業者早年的瘋狂增長回落下來，甚至引起「內捲」，即非理性內部競爭的可能性。

內地速遞企業絕大部分提供的服務都一樣，整個行業高度同質化，除了價格分別外，企業難以在競爭中取得優勢，故行業中引起激烈的價格戰。

據統計，過去逾7年，內地速遞業務量從「百億件」急增到「千億件」，目前已佔據世界總量的一半以上。2021年，內地速遞業務量前8名的企業單量均超過美國聯合包裹公司(UPS)，但8家企業的市值加起來仍不及一家UPS。

歸根究柢，是企業營運能力和盈利能力不足，以及內地速遞市場的「低集中」和「高內捲」等原因所引致。企業的經營成本不斷上升，但又不能加價，以致中資速遞企業盈利能力近兩年下降至極低水平。

行業競爭高度激烈，相應的後果就是幾家大型速遞公司透過價格戰搶奪小型企業的市場份額，令大企業的業務增速過去3年都保持在30至40%之間，高過全行業的平均增速。

近年電商的興起導致速遞行業規模大增，網上消費蓬勃發展，造就全球對速遞寄送的巨大需求。據內媒統計，內地速遞大約80%都是來自電商。

直到今年1月初，國家郵政局對《快遞市場管理辦法(修訂草案)》公開徵求意見。修訂草案中對速遞企業的具體經營範圍、價格競爭、速遞派送、員工保障、訊息安全等方面都有了明確規定，修訂草案更加入一項規定，就是速遞企業及從業人員不得「無正當理由以低於成本價格提供速遞服務」。

如果正式實施，在提高速遞企業經營成本的同時，也將提升服務質量，改善速遞從業員的工作環境及客戶體驗，進一步削減行業無序競爭，推動行業長期高質量發展。不過，分析相信，速遞龍頭企業將明顯受惠。

早前瑞信指出，內地疫情衍生電子商務付運將延遲的問題，網購反應可能是需求遞減。另有分析指，雖然物流市場的整合空間仍然巨大，但未來行業存在洗牌風險，宏觀經濟波動導致速遞需求下降；行業競爭超預期導致單票收入下滑，進而影響企業利潤水平；募集資金投資項目及收購實施進展或因此低於預期。

●順豐加速布局海外業務

內地速遞龍頭順豐控股的2021年業績已出爐，去年每張單平均收入為16.25元(人民幣‧下同)，按年減少8.57%。當中，第二季跌幅最勁，按年跌13.41%至僅15.78元一單。去年全年業務量急增近三成，至105.5億張單，惟因去年初公司加大網絡資源支出，加上人工成本升及定價較低的快遞產品增速較快，對整體盈利造成壓力等因素，令順豐控股在收入大增34.5%的情況下，淨利潤仍慘跌逾41%，至42.69億元。

以業務板塊收入及佔比來看，時效速遞仍佔順豐業務最大比重，惟佔總收入比例減少11.8個百分點，降至46.4%，即使該分部收入增逾7%至961.6億元。供應鏈及國際業務收入則激增近兩倍至392億元，升幅跑贏其他業務分部。

不過，如果以淨利潤來看，其速運業務去年少賺54.89%，進帳38.32億元；供應鏈及國際業務淨利潤高達6.15億元，按年暴增近5倍。至於快運及同城業務，分別虧損5.82億元及8.98億元，均連續第二年「見紅」。

可想而知，除了應付內地的高壓競爭外，順豐正加速布局全球網絡，國際供應鏈將是行業下一個競爭戰場。內地進出口貿易和跨境電商表現活躍，其中，跨境電商去年出口額達1.44萬億元，按年增長24.5%，顯示全球消費市場擴張，不斷為中資物流企業拓海外創造條件。