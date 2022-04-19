滴滴股價曾挫3成 退市方式打擊投資者信心

內地叫車平台滴滴股價周一(18日)大跌，該公司表示在美國退市完成前，將不會申請股份在其他任何證券交易所上市；同時，滴滴公布的季度虧損較去年同期擴大近一倍。

滴滴美國上市股價周一曾下挫超過3成，其後跌16.3%，報2.05美元。

該公司表示將在5月23日舉行臨時股東大會，就自紐約證券交易所退市進行表決。滴滴上周六(16日)發布公告稱，在退市完成前，將不會申請股份在其他任何證券交易所上市。

Global CIO Office行政總裁Gary Dugan表示，雖然投資者知道滴滴有意從美國退市，但其退市方式還是令投資者吃了一驚」。

另外，滴滴報告稱，去年第四季度，淨虧損按年擴大95%至3.83億元人民幣(下同)，收入下降13%至407.8億元。

中國證監會在周六一份聲明中表示，滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

雖然過去幾周在美上市中概股人氣升溫，但在中美兩國就審計問題達成最終解決方案前，一些投資者仍持謹慎態度。

Dugan說，滴滴的消息對中概股市場是又一個打擊，打消了任何有關股票持續上漲的希望，並相信國際投資者將再次推遲建倉中國股票。