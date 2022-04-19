調查指美國有意買樓家庭自2014年首次下降

根據紐約聯儲銀行周一(18日)發布的一項調查，抵押貸款利率和樓價的不斷上漲令潛在置業人士心灰意冷。

調查顯示，美國消費者預計抵押貸款利率未來幾年將大幅上升，平均預測一年後達到6.7%，3年後達到8.2%。

一個家庭未來3年如果搬家，買樓的平均概率從2021年的68.5%急劇下降至60.7%，是2014年開始進行這個年度住宅調查以來首次下降。

受訪者表示，他們仍然認為擁有住宅是一項明智的金融投資，但前景略有減弱。約71%的受訪者表示，他們認為在他們所在郵編區域買樓是「非常好」或「挺好」的投資；在去年的調查中，這一比例曾達到73.6%的高位。把住宅視為不良投資的比例從一年前的6.5%上升至9.9%。

根據房地美，美國30年期抵押貸款利率今年飆升，本月突破5%，是10多年來首次。隨着聯儲局轉向對抗40年來最熾熱的通脹，預計利率將繼續攀升。聯儲局在3月份自2018年以來首次上調了基準利率，預計在今年剩餘時間內將繼續加息。

不過，即使借貸成本上升，消費者預計樓價也會繼續上漲。在紐約聯儲的調查中，受訪者平均預計其所在郵編區域的樓價未來一年上漲7%，高於去年預期的5.7%。

租戶也不認為短期內會有任何緩解。受訪家庭表示，他們預計未來一年租金將上漲11.5%，高於去年的6.6%。