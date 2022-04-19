陳蓓敏：神華首季業績有憧憬　向上阻力位於...

美國公布三月份通脹數據，急升至8.5%，主要受能源和食品價格上升帶動，市場估計上半年通脹數據，維持高水平於6至7%，下半年才回落至4%左右。隨着通脹數據高企，五月初聯儲局會議，加息50點子機會性增逾85%。多國央行也已加息50點子作應對。華爾街表現平靜，真章待五月會議前才出現。

上周上海放寬部分封城城區，上證和深證指數反彈，可惜欠奉力度。投資者等待寬鬆政策出台。內地恢復審批遊戲版號，帶動部分手遊股做好。中央國務院對未來建設全國統一大市場提出意見，顯示未來布局，更傾向規範化，路途遙遠審慎向穩。目前重要是先把疫情受控，才有利推動投資者信心。昨日中國公布首季經濟增長和多項3月經濟數據，如零售，固投和工業等。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)