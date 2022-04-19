廖嘉豪：美國通脹料見頂　惟仍高企

美國3月整體通脹按年升8.5%，核心通脹按月放緩至0.32%，低於市場預期。雖然整體通脹有望見頂，但暫時未有充分理由重新評估通脹趨勢。

首先，二手車價格從高位回落是核心數據遜預期的主要原因。一年前，這是聯儲局為通脹降溫而尋找的「暫時性」故事。然而更廣泛的商品價格與其他價格一起上漲，不包括住房和二手車的核心通脹，按月仍升0.6%，幾乎沒有放緩。第二，住房價格繼續存在上行風險，30年期按揭貸款利率已從3%左右攀升至 5%，這可能最終會降低樓價，然而目前非常緊張的住宅市場使價格以雙位數的速度上漲，並且可能滯後一年或更長時間，影響應該會繼續傳導至租金。

第三，美國勞動力市場正處於歷史上最緊張的情況，美國人工資或保持按年增長5%左右，企業亦有信心將這些成本上漲轉嫁到最終消費者價格上，這應該會保持價格普遍上漲的壓力，並帶動勞動密集型服務。第四，雖然汽油價格已擺脫3月高位，但大宗商品價格上漲帶來的通脹影響，將持續到2022年剩餘時間。能源價格上漲將傳遞給其他商品的價格。農產品價格向上將通過食品供應鏈，導致餐館和雜貨店價格上升。因此整體通脹可能在3月見頂，但持續放緩的可能性仍然較低，聯儲局仍很有機會在5月加息50個基點，然後在6月、7月和9月或再加息3次，每次50個基點。

近期，所有期限超過三年的美國國債收益率均高見過2.5%以上。結合加息和量化緊縮的預期，美國債券市場定價，正反映2022年或出現有史以來最快的收緊貨幣政策速度。然而，當大家查看2023年和2024年的遠期曲線時，市場並沒有看到更高的利率。恰恰相反，各種固定收益工具定價，反映聯儲局可能在2024年底前重新放鬆政策。這實際上與過去先例是一致的。自1980年至今的七個聯儲局緊縮周期中，聯儲局在減息之前，平均僅能維持其最高政策利率7個月。

當然目前經濟直接前景絕非黯淡，尤其是當大家看到就業數據和收入增長，惟美國經濟的基本面是否比2018年更強勁，仍然值得懷疑，如果聯儲局這次更快地執行其2018年的限制性行動，究竟會否犯下重大政策錯誤，繼續是個疑問，所以長期美國國債收益率，今年接近高位的機會率約75%。債券收益率近月已見明顯升勢，投資者不妨多留意債市機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪