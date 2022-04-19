德信中國：未能遵守質押及擔保規定　正採取補救措施

於2021年12月1日及12月3日，杭州凱箐與平安銀行訂立質押合同。據此，杭州凱箐同意向平安銀行質押總價值5.5億人民幣存款證，以為杭州瑞揚提供金額為5.5億人民幣的質押擔保。杭州凱箐將收取質押合同總金額共4.67%作為收入(包括質押合同產生的1.67%年利息收入及擔保協議產生的3%年擔保費)。

公司未能遵守有關質押及擔保的申報及公告規定，構成違反上市規則。2項質押合同於簽署後分別於2022年1月4日及2022年1月6日終止。截至公告日期，已質押存款證已由平安銀行悉數歸還予杭州凱箐。因此，並無對公司造成不利影響。為確保日後妥為遵守上市規則，公司正採取補救措施。

另外，公司公布，羅兵咸永道會計師事務所已辭任公司核數師，自2022年4月14日生效。董事會經公司審核委員會推薦，決議委任開元信德會計師事務所為新核數師，自2022年4月14日生效，任期直至下屆股東週年大會結束。