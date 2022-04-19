林嘉麒：內地降準力度唔夠　經濟如何走？

港股假期前，國務院常務會議再提寬鬆政策，聲明用上「適時」字眼，從以往經驗，投資者已意味降準將會在短期內發生。上周五A股收市後，人民銀行決定於2022年4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，同時為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

降準是市場預期之內，惟幅度令市場失望，此次降準共計釋放長期資金只有約5,300億元人民幣(下同)，市場認為今次幅度將要0.5個百分點才夠力，筆者還以為周日將公布的首季國家經濟增長會非常厲害。結果，首季度國內生產總值270,178億元，按不變價格計算，比2021年第四季度環比增長1.3%。惟按年增長4.8%，較市場預期的5.3%差得遠。2021年國家GDP增長是龍頭蛇尾，首季表雖然有4.8%，但2022年GDP預期目標為5.5%左右。首季度4.8%的經濟增速，儘管比2021年四季度4%的增速高出了0.8個百分點，惟未來要數季要加速增長，才可達到全年目標。再者，俄烏爆發的衝突，令大宗商品價格上漲，國內疫情突發亦是超出預期，這些因素將起碼在第二季困擾國家的經濟動力。

最令筆者失望的是，人民銀行維持中期借貸便利(MLF)利率不變，1年期利率維持2.85%，只是等額續做1,500億元人民幣一年期中期借貸便利操作，及100億元人民幣7天期逆回購操作。外媒之前調查22位經濟師，有16位預測MLF利率將下調，其中12位預計降10個基點至2.75%。最新國家3月份社會消費品零售總額34,233億元，按年下降3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額30,560億元，下降3.0%。城鎮消費品零售額94,292億元，按年增長3.2%；相比，鄉村消費品零售額14,367億元，增長3.5%，是令人極度失望。期內，商品零售31,298億元，按年下降2.1%；餐飲收入2,935億元，更大降16.4%，難怪國常會早要大力推餐飲消費。更難撼的是，首季度全國網上零售額30,120億元，按年只增長6.6%。其中，實物商品網上零售額25257億元，增長8.8%，佔社會消費品零售總額的比重為23.2%。說好了的網購動力已不再，減息力度細，利率也不下調，請問未來經濟可以如何走呢？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)