香港航天科技：夥SDIISIT合作建構及營運農業衛星星座

根據協議，訂約方將合作建構及運營「金紫荊—齊魯衛星星座」，該星座第一編隊包括1顆實驗衛星(「實驗星」)及8顆農業業務衛星(「 業務星 」)。據協議，SDIISIT可於衛星的設計壽命期內 分別享有實驗星100%及8顆業務星50%的數據使用權。SDIISIT可使用衛星數據實施二次開發和盈利增值活動。濟南港航科須按協議向SDIISIT提供衛星數據。

根據協議，集團及SDIISIT將各自負責建設其自身獨立的衛星任務中心及數據中心。此外，集團將負責建構及營運「金紫荊—齊魯衛星星座」，亦將及時回應SDIISIT提出的衛星觀測任務要求及向SDIISIT提供優質服務。

SDIISIT須向濟南港航科支付總額為548萬元人民幣(下同)使用費，其中包括SDIISIT於以下衛星的設計壽命期內使用(1)實驗星的全部使用費用680萬元；及(2)8顆業務星50%使用費用480萬元。除使用費外，SDIISIT亦須分擔8顆業務星50%的衛星發射費用及開支。

訂立協議後，該集團可進一步發展其衛星測控業務。由於(1)協議屬產生收益性質，令集團得以提高其盈利能力及收入基礎；(2)與山東產業技術研究院及╱或SDIISIT合作使集團受惠於透過整合技能、知識及專長而產生協同效益；及(3)透過農業衛星星座獲取的衛星編程數據將增加集團的科技創新與經濟效益。