鐵貨：K＆S被俄羅斯RTN起訴違規

訴訟的潛在後果尚不明確。董事會瞭解到，若K&S被定罪，則法庭可能會施加罰款。K&S亦可能會被要求暫停營運長達90日，惟公司瞭解到RTN尚未要求作出此處罰。

於2022年3月底，K&S、RTN與地方及聯邦當局舉行一次會議。會上，K&S除闡釋設計文件更新延遲的原因外，亦呈列在編製所需文件方面取得的進，展以及申請營運許可的必要程序。公司認為該會議具有建設性，而K&S將繼續與地方及聯邦當局密切合作，以迅速解決有關事項。

該公司認為，引致該2宗訴訟的基本原因為K&S無法在RTN規定的緊迫時限內，完成更新設計文件，主因2019冠狀病毒病及其他實際原因，儘管K&S致力在可行情況下儘快解決有關事項，惟RTN拒絕延長最後期限。公司將在法庭聽證會上捍衛立場，並將適時公布進一步重大進展。