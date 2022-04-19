鐵貨：K＆S被俄羅斯RTN起訴違規
2022年04月19日 07:54
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鐵貨(01029)公布，由於未能在最後期限前解決未登記情況，俄羅斯聯邦環境、技術與核能監督總局(RTN)於2022年2月對K&S進行非例行的巡查。K&S在2022年3月下旬被發出2項行政違規訴訟，分別為：1)K&S項目在並無適當營運許可的情況下營運，而K&S正更新設計文件，RTN對K&S施加行政罰款50萬盧布(約6,000美元)；2)K&S未能按時遵守RTN發出的法令，RTN就此違規情況向當地法庭提起訴訟，法庭聽證會的日期為2022年5月17日，此間K&S將繼續以最高可行標準如常營運。
訴訟的潛在後果尚不明確。董事會瞭解到，若K&S被定罪，則法庭可能會施加罰款。K&S亦可能會被要求暫停營運長達90日，惟公司瞭解到RTN尚未要求作出此處罰。
於2022年3月底，K&S、RTN與地方及聯邦當局舉行一次會議。會上，K&S除闡釋設計文件更新延遲的原因外，亦呈列在編製所需文件方面取得的進，展以及申請營運許可的必要程序。公司認為該會議具有建設性，而K&S將繼續與地方及聯邦當局密切合作，以迅速解決有關事項。
該公司認為，引致該2宗訴訟的基本原因為K&S無法在RTN規定的緊迫時限內，完成更新設計文件，主因2019冠狀病毒病及其他實際原因，儘管K&S致力在可行情況下儘快解決有關事項，惟RTN拒絕延長最後期限。公司將在法庭聽證會上捍衛立場，並將適時公布進一步重大進展。