惠理基金：經濟風險未除　利好金價

美國3月份消費物價指數(CPI)再創超過40年新高，按年漲幅加快至8.5%，市場憂慮美國聯儲局會採取更激進的加息步伐，甚至加快縮減資產負債表應對通脹。縱使有個別分析認為，通脹已經出現見頂迹象，但中國新冠肺炎疫情反覆，以及俄烏戰火未止，只會繼續對供應鏈造成衝擊，意味通脹難以降溫，種種因素仍有利黃金價格表現。

市場憂慮通脹升溫及俄烏衝突持續，資金繼續流入黃金避險，紐約期金今年首季扭轉去年弱勢，累計進帳6.6%，去年全年則下跌1.7%。另外，世界黃金協會最新發布的數據顯示，3月份全球黃金交易所買賣基金(ETF)錄得淨流入187.3噸，折合約118億美元，相當於資產管理規模增加5.3%，為2016年2月以來最大。今年首季，全球黃金ETF流入金額達166億美元，大幅高於去年的淨流出金額91億美元。

隨着西方國家的通脹持續居高不下，市場預期加息步伐將會愈趨進取，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德本月初更表明，美國年內需加息3至3.25厘。

傳統上，緊縮環境雖不利金價表現，但鑑於俄羅斯與烏克蘭的衝突未有平息迹象，俄羅斯總統普京更明言，兩國的和平談判陷入僵局，並指出對烏克蘭的「特別軍事行動」正在按計劃進行，反映俄國仍沒有停火的意願。烏克蘭作為「歐洲糧倉」，俄羅斯又同時是主要的原材料出口國，戰火綿延亦代表大宗商品價格仍有可能繼續飆升。

值得留意的是，俄羅斯早前宣布將以盧布作為天然氣及其大宗商品出口的結算貨幣，但歐洲多國拒絕配合，俄羅斯因此有可能隨時向西方國家暫停供應天然氣或其他原材料，供不應求的情況預期將進一步加劇下，不利通脹回落。

另外，中國疫情反彈，不少新增確診個案更集中在上海、深圳等一線城市，在「清零」政策下，上海、昆山等工業重鎮先後封城，不少大型企業被迫停產，料短期內為全球供應鏈造成衝擊，疊加俄烏衝突，通脹持續高企的可能性不低，從而繼續支撐金價表現。

總括而言，雖然聯儲局於3月份已開始展開加息周期，但實質利率仍然處於負值，成為支撐金價的重要因素，加上市場上仍充斥着不少不確定性，預期黃金仍會成為資金的主要避險對象。

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