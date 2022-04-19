道指跌39點　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數高企100.77；港匯反覆處7.8418；離岸人民幣(CNH)見6.3785；美元兌日圓報127.03；歐元企1.0785；英鎊見1.3016。金價跌至1,977.56美元。布油升上112.97美元；紐油跌至107.29美元。道指期貨升逾140點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指高水逾160點。

●美國通脹惡化令市場對大幅加息的預期愈趨強烈，10年期美國國債孳息率周一(18日)高見2.88厘，創2018年12月以來新高。美股周一反覆偏軟，道指收報34,411點，跌39點或0.11%；標指收報4,391點，跌少於1點；納指收報13,332點，跌18點或0.14%。

●港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報21,210點，較港股長假期前收市跌313點或1.48%。騰訊跌至363元。

●聯儲官員放鷹。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周一表示，不排除聯儲局一次加息0.75厘的可能性。

●美國財長耶倫擬在國際財金會議上向俄羅斯施壓，以結束俄烏衝突。

●內地叫車平台滴滴股價曾挫3成，退市方式打擊投資者信心。同時，其季度虧損較去年同期擴大近1倍。

●世銀降今年全球經濟增長預測，將2022年全球經濟增長預估由1月時預測的4.1%，下調至3.2%，原因是該行調低了歐洲和中亞的經濟預測，其中包括俄羅斯和烏克蘭。

●俄烏局勢仍緊張，油市需求前景受關注，國際油價周一上揚。紐約5月期油收報每桶108.21美元，升1.26美元或1.18%，延續上周逾8.8%的升幅；布蘭特6月期油收報每桶113.16美元，升1.46美元或1.31%，延續上周約8.7%的升勢。

●國際金價做好，紐約6月期金收報每安士1,986.4美元，升11.5美元或0.6%，創逾5周收市新高。

●調查指美國有意買樓家庭自2014年首次下降。