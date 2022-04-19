陳永傑：疫情下豪宅屬財富保值投資首選？

2021年億元以上一二手豪宅錄得228宗，總值約611.7億元，成交宗數及金額同創歷史新高，第五波疫情爆發下，2022年首季一二手億元以上豪宅錄得45宗，總值125.9億元，較上季宗數及金額分別下跌27%及21%。疫情下買家暫緩睇樓活動，豪宅成交量有所影響，但樓價卻不跌反升。大型單位CCL最新錄178.46，較疫情前175.55兩年間上升1.7%，CCL最新報177.34，較疫情前177.09僅上升0.1%，數字反映大型單位抗跌力更強，豪宅保值能力亦較高。

移民潮及疫情下，豪宅交投依然暢旺，由於豪宅供應量極低，早前差估署預測2021年E類型單位落成量有438伙，最新公布只有121伙，佔總體供應量只有0.84%，供應極罕有，甚至出現供不應求。各國量寬措施持續，環球資金氾濫，2021年香港銀行體系總存款額逾15萬億元，按年增加近8%，其中不少資金流入豪宅市場。疫情下買家對居住空間及生活質素的要求上升，令豪宅剛性需求持續。財政預算案中推出「財爺Plan」亦帶動換樓鏈，配合疫情逐步受控，經濟復甦，有助刺激豪宅交投量。

疫情下中港兩地尚未通關，但內地買家可透過VR睇樓等科技隔空睇樓，加上有不少屬「新香港人」或以買賣公司方式入市，因此疫情未有影響此類買家。分層大單位較傳統洋房受歡迎，更具投資價值，由於分層單位保安嚴密，加上不用打理花園及天台等位置，故較傳統洋房受歡迎。

豪宅成交價及租金於疫情下未見大跌，業主持貨力強，私人物業業主66%已經供滿樓，其中灣仔區供滿樓比率更達74.1%，再沒有揭按負擔及減價沽貨壓力。疫情下部分豪宅如MOUNT NICHOLSON近期成交價愈來愈貴，此類豪宅買少見少，發展商採取逐步加價推售策略，反映對後市信心十足。全球資金氾濫、低息環境持續、香港豪宅供應量缺少、抗跌力強、經濟逐步復甦等多個有利因素下，香港豪宅屬財富保值投資首選。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑