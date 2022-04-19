港股挫逾600點　招行急瀉12%　ATMX跌2至4%

內地「放水」規模令市場失望，港股在復活節長假期後沽壓沉重，跌穿兩萬一關。恒生指數曾挫607點，低見20,910點，暫於兩萬一關爭持。國企指數挫逾200點；科技指數跌120點，主板成交250億港元。

招商銀行急挫成大市焦點。該行行長兼董事田惠宇被免職，傳涉被中紀委調查，股價重挫12%，低見52.3元。其他內銀股都跟跌，郵儲銀行跌2.9%；建設銀行跌2.7%；工商銀行跌1.7%。

金融股亦有沽壓，中國平安跌4.8%；友邦保險跌3.6%；香港交易所跌3.3%；滙豐控股跌1.6%。

大型科網股合力拖低大市，美團跌4%；阿里巴巴跌3.7%；騰訊跌2.8%；小米集團跌2.2%；網易跌2.3%。

【09:20】港股開市跌412點 招行挫一成 ATMJ全線向下

港股長假期後有沽壓，恒生指數跌412點或1.92%，報21,106點；國企指數低開156點或2.12%，報7,228點；科技指數跌104點或2.41%，報4,215點。

金融股領跌，招商銀行行長田惠宇被免職，股價急瀉10.1%，是表現最差藍籌。友邦保險跌3.3%；中國平安跌3%；香港交易所跌2.6%；滙豐控股跌0.8%。

大型科網股受壓，美團挫5.6%；阿里巴巴跌3.1%；騰訊跌2.3%；京東集團跌1.9%；小米集團跌1.4%；網易跌1.1%。