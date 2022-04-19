工信部：加快關鍵核心技術攻關突破　提升產業鏈供應鏈

工信部表示，2022年第一季工業經濟穩定恢復，規模以上工業增加值按年增長6.5%，高於去年第四季2.6個百分點，呈現逐季回升的良好態勢。其中，製造業增加值按年增長6.2%。製造業增加值佔國內生產總值(GDP)的比重達28.9%，按年提高1.3個百分點，為2016年以來最高值。工業出口帶動作用持續增強，首季規模以上工業企業出口交貨值按年增長14.4%。製造業投資明顯回升，製造業投資按年增長15.6%。

工信部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊傑表示，第一季電信業務收入規模達3,935億元人民幣(下同)，按年增長9.3%，增速按年提高2.8個百分點，電信業務總量達4,069億元，按年增長23.9%。加快推進新型基礎設施建設。5G基站新增13.4萬個，累計建成開通155.9萬個，5G網絡已覆蓋全國所有地級市和縣城城區、87%以上的鄉鎮鎮區。

羅續指，工信部加強原材料、關鍵零部件等供給保障，加快關鍵核心技術攻關突破，着力提升產業鏈供應鏈穩定性。千方百計打通產業鏈供應鏈堵點卡點，深入實施汽車晶片攻堅行動，建立大宗原材料「紅黃藍」供應預警機制，加大化肥保供力度，協調解決物流受阻、零部件供應中斷等問題。加快基礎和關鍵領域技術攻關，聚焦工業母機、5G、新一代信息技術、生物醫藥和高端醫療裝備等重點產業鏈，「點鏈結合」組織遴選一批產業基礎領域攻關項目，推進補鏈強鏈。