【高盛推介】美團曾跌4%跑輸大市 假前資金流入
2022年04月19日 10:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周二(12日)連彈3日，今(19日)港股長假期後復市則受壓，早段低見145.1元後跌幅收窄，最新仍挫逾4%，報148.8元，表現落後大市。上海市場監管局就針對天價農產品等問題，近日線上行政約談美團在內籌12家電商企業，要求加強對平台內經營者的管理力度。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約760萬元資金流入認購證。上周四(14日)流入牛證的資金較集中在130至140元收回區域的產品。
淡倉方面，熊證於上周四獲資金轉向流入，有約90萬元，並較集中在160至180元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見上周四北水繼續買入美團，錄得約2.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的美團購(29782)。貼價選擇可留意年期約4個月的美團購(11639)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(66973)，遠牛選擇可留意美團牛(51304)，與現價有約20及30元收回距離。
美團購(29782)，行使價178.98元，2022年08月26日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿。
美團購(11639)，行使價168.98元，2022年09月02日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。
美團牛(66973)，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。
美團牛(51304)，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
美團沽(11186)，行使價135元，2022年09月13日到期，實際槓桿2.8倍，貼價。
美團沽(12967)，行使價116.78元，2022年09月07日到期，實際槓桿3.1倍，中期、低街貨。
美團熊(56566)，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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