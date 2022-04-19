【高盛推介】美團曾跌4%跑輸大市　假前資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周二(12日)連彈3日，今(19日)港股長假期後復市則受壓，早段低見145.1元後跌幅收窄，最新仍挫逾4%，報148.8元，表現落後大市。上海市場監管局就針對天價農產品等問題，近日線上行政約談美團在內籌12家電商企業，要求加強對平台內經營者的管理力度。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約760萬元資金流入認購證。上周四(14日)流入牛證的資金較集中在130至140元收回區域的產品。

淡倉方面，熊證於上周四獲資金轉向流入，有約90萬元，並較集中在160至180元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見上周四北水繼續買入美團，錄得約2.8億元資金淨買入。

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