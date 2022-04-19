重返32年前「泡沫價」！東京樓價及租金齊創歷史新高

根據日本不動產經濟研究所(REEI)最新公布的資料，截至2022年3月底止年度，日本東京首都圈(東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣)的新建住宅樓價平均每戶達6,360萬日圓(約394萬港元)，超越泡沫經濟時期(1990年)的6,214萬日圓，創下歷史新高。

除了新建住宅樓價創新高外，東京住宅租金也破紀錄。根據日本最大不動產資料庫Tokyo Kantei的調查據顯示，2022年3月份東京首都圈住宅每平方米租金達3,379日圓，按月上升0.4%。

此外，3月份近畿圈住宅租金也同樣創新高，每平方米租金達2,122日圓，連續第3個月高於2,000日圓大關。

日本不動產經濟研究所表示，在最近3年間，東京市中心的豪宅樓價普遍升了20%至30%。對於樓價上升的原因，該研究所分析稱，首先是因為東京首都圈的地價上升。其次是建築材料的價格高漲，尤其是鋼材的價格急漲約40%。其三是日本人「回歸都心」的意願愈來愈強，東京市中心的住宅出現了熱銷。第四是日本銀行實施金融緩和政策，房貸的年利息一般可低至0.5%，甚至0.4%，使人們的買樓意欲上升。