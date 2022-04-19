陳偉明：靜待恒指兩萬點以下吸平貨

中國人民銀行上周五(15日)雖一如預期降準，但降幅僅0.25個百分點，低於市場預期的0.5個百分點，在復活節假期間，內地A股率先受壓，加上債息上升美股偏軟，港股今(19日)復市後一如筆者預期再度跌穿21,000點，短期後市有機會挑戰20,000點。

人行降準幅度少於市場預期，估計是因為內地疫情仍未受控，中國在擔心短綫經濟有下行壓力下，留定子彈在關鍵時刻才出手。另一方面，內地放水，股市不升反跌，亦同時反映投資者開始擔憂內地經濟前景，利淡後市表現。

技術上，期指在大約21,000至22,500點區間上落大約1個月，如失守21,000關，短期向下動力不少，但在估值吸引下預期港股20,000點以下現支持，期指難跌穿今年3月低位18,237點。

策略上，如期指仍有機會反彈至21,000點以上，則小注Long Put即月價外600點恒指期權。期指21,000點以下，向下續追勢造淡值博率開始減少，但持貨Short Call下月等價科技板塊仍可行，並且盡量保留多些現金待後市回落至20,000以下分注Short Put抗跌力較強的傳統經濟板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明