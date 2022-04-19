【高盛推介】招行受壓 投資者部署時宜謹慎審視條款
2022年04月19日 11:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：招行昨(18日)晚發公告指，經董事會審議通過，將免去田惠宇行長、董事職務，另有任用。受消息影響下，招行今(19日)股價急挫，曾低見52.3港元的1個月低位。
平保上周四(14日)升約3.6%，今早受壓，低開約3%後跌幅擴大，最低見54.2元的過去3周低位。平保日前公布，旗下4家控股子公司今年首季，原保險合同保費收入合共達2,464.77億人民幣，按年升1.1%。
觀察個股輪證資金流向，招行好倉於上周4個交易日共錄得約100萬元資金流入。
平保方面，上周4個交易日共錄得約360萬元資金流入好倉，並見上周四流入牛證的資金集中在50元收回區域的產品。淡倉方面，上周四獲資金轉向流入，並見流入熊證的資金集中在61元以下收回價的近熊。
由於招行急跌，投資者在部署時宜謹慎審視條款。進而觀察市場上的認購證，可見最活躍為7月到期，行使價62元的條款。但該批產品的價格只有0.02元，港交所規定最低交易價格為0.01元。若理論價值低於0.01元，發行商或會暫停報價，風險較高。因此投資者可留意年期稍長，屬市場上最貼價條款的招行購(14479)。牛證方面可留意屬遠牛的招行牛(69622)，與現價有約8元收回距離。
招行購(14479)，行使價60.93元，2022年09月27日到期，實際槓桿5.4倍，市場上最貼價之一認購證。
招行牛(69622)，收回價45元，行使價44.6元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看好平保，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的平安購(12972)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值平安購(29788)，低面值兼長年期選擇留意(26728)。牛證方面可留意平安牛(51351)，與現價有約5元收回距離。
平安購(12972)，行使價65.05元，2022年09月27日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
平安購(29788)，行使價70.05元，2022年07月26日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低面值。
平安購(26728)，行使價60.93元，2023年03月28日到期，實際槓桿4.7倍，50兌1、長年期、低面值。
平安牛(51351)，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率9.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
平安沽(18059)，行使價42.95元，2022年06月22日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、低街貨。
平安熊(67659)，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率3.0倍，近15元收回距離遠熊。
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