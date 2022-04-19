【高盛推介】招行受壓　投資者部署時宜謹慎審視條款

高盛(亞洲)有限責任公司：招行昨(18日)晚發公告指，經董事會審議通過，將免去田惠宇行長、董事職務，另有任用。受消息影響下，招行今(19日)股價急挫，曾低見52.3港元的1個月低位。

平保上周四(14日)升約3.6%，今早受壓，低開約3%後跌幅擴大，最低見54.2元的過去3周低位。平保日前公布，旗下4家控股子公司今年首季，原保險合同保費收入合共達2,464.77億人民幣，按年升1.1%。

觀察個股輪證資金流向，招行好倉於上周4個交易日共錄得約100萬元資金流入。

平保方面，上周4個交易日共錄得約360萬元資金流入好倉，並見上周四流入牛證的資金集中在50元收回區域的產品。淡倉方面，上周四獲資金轉向流入，並見流入熊證的資金集中在61元以下收回價的近熊。

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