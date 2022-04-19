金管局：轉帳服務數碼滲透率達98%　將研先買後付保障

香港金融管理局總裁余偉文在網站發表《匯思》談及數碼銀行交易起飛的機遇與挑戰，指轉數快推出逾3年，登記總數於上月突破1,000萬。今年3月，轉數快平均每日處理的即時交易達831,000宗，涉及金額63億港元及2億元人民幣，相信未來轉數快的應用還會進一步擴闊。

他表示，為深入了解數碼銀行服務的最新情況，金管局在去年下半年首次就銀行客戶透過數碼和非數碼渠道使用銀行服務進行調查，涵蓋20間傳統零售銀行和8間虛擬銀行。結果發現，轉帳服務數碼滲透率高，98%由客戶透過數碼渠道作出轉帳指示，只有2%是經非數碼渠道。

隨着本港8間虛擬銀行在2020年間陸續正式開業，至去年底，已合共開立超過120萬個戶口。計及所有零售銀行，單就去年上半年，透過數碼渠道開立的個人戶口佔所有新開立個人戶口的39%。

另外，透過數碼渠道申請個人信貸日趨普及。去年上半年經數碼渠道申請信用卡佔59%；信用卡相關貸款佔49%；無抵押私人貸款佔61%。即使是較複雜的樓宇按揭申請，經數碼渠道申請的佔比亦由2019年的不足0.8%，升至去年上半年的2.5%。

數碼渠道銷售投資和保險產品的佔比亦以倍數增長。去年上半年零售銀行透過數碼渠道進行的投資交易達2.7萬億元，較2019年下半年升近120%。至於長期保險保單，在2019年下半年，只有4%透過數碼渠道銷售，但到去年上半年佔比已上升至12%。

他稱，下一步金管局將針對一些新服務模式，如「先買後付」制定保障措施。對此已與業界展開新一輪的《銀行營運守則》檢討工作，並確保措施與最新國際趨勢和最佳做法一致。