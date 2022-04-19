調查：近8成港人欲移民　投資移民為首選

港人移民潮持續，愛爾蘭投資移民公司Bartra Wealth Advisors上月以網上問卷訪問了近500名香港成年人移民意向，發現近八成受訪者有移民意向，頭三位移民地點為台灣、英國及澳洲，分別佔21.6%、19%及17.6%，逾六成受訪者在選擇移民地點時，優先考慮移民所需成本及移民申請的難易度等因素。

調查顯示，港人考慮移民的目的分別是為了更理想的生活環境，佔51%、為子女尋求更好的教育，佔29%，以及取得多重外國居留身份和國籍，佔27%，反映港人對目前的生活情況及教育制度並不滿意。此外，逾四成受訪者傾向選擇投資移民方式，主要由於方法較簡單直接。

區域總監林卓霆表示，去年辦理的移民申請約為40個，隨着本港疫情放緩、港人對愛爾蘭移民計劃更認識，以及英國TIER 1企業家投資移民計劃取消等因素，料今年該企的移民申請個案將提升。他透露，首季已收到約500個移民查詢，相當於每月錄逾150個查詢。

林氏稱，Bartra現時為有意於愛爾蘭獲取永久居留權的客戶，提供當地公屋及療養院的投資移民項目，分別為3年期及5年期，在2019年剛推出時，大部分顧客選擇公屋投資項目，近年則傾向療養院投資項目。