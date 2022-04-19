圓匯企128水平 道期升86點
2022年04月19日 16:14
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●美匯指數報100.76；港匯見7.8435；離岸人民幣(CNH)報6.3880；美元兌日圓日內高見128.322，每百日圓低見6.09港元；歐元企1.0800，英鎊處1.3014。金價報1,980美元。布油報112.21美元，紐油報107.13美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨升86點。
●市後關注點
20:30 美國3月建築批核
20:30 美國3月新屋動工
●恒生指數全日收報21,027點，跌490點或2.28%。國企指數收報7,167點，跌217點或2.95%；科技指數收報4,156點，跌163點或3.79%。主板成交1,155億港元。招商銀行全日挫11.46%。https://bit.ly/3M0sjty
-騰訊《王者榮耀》3月續據全球手遊收入冠軍。
-大摩料招行行長變更存不確定性，予目標價84.1元。
●滬綜指收跌1點，招行2日挫10%，煤油股逆市揚。https://bit.ly/3rA3T2l
●中國經濟：
-瑞銀下調中國經濟增長預測至4.2%，料人民幣偏弱。
-拯救世界！內地增產煤炭或紓緩全球能源危機。
-發改委：內地續壓減粗鋼產量，實現產量按年下降。
-工信部：盡快研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等政策。
●金管局：轉帳服務數碼滲透率達98%，將研先買後付保障。
●出口術無阻跌勢，圓匯跌穿每美元兌128日圓關。
●重返32年前「泡沫價」！東京樓價及租金齊創歷史新高。
●美百大企業CEO薪酬激增31%，達1.56億破紀錄。
●新加坡續放寬入境限制，航空客運量回復疫前三成。
●【全球糧荒】美國轉冷不利春播，粟米期貨飆至近10年高位。