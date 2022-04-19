【產經直播】港股又轉弱？
2022年04月19日 16:31
東網電視更多新聞短片
艾德證券期貨聯席董事陳政深
內地上周五(15日)決定降準0.25個百分點，但幅度比預期少，港股周二(19日)長假期後復市，收市大跌490點，報21,027點，21,000點關失而復得。在未有好消息支持下，恒指又展新一輪跌浪？
招商銀行(03968)行長突遭免職，招行股價急插一成一過外，市場反應係咪過大？另外，由於內地降準幅度低過預期，其他內銀股股價亦受壓，建設銀行(00939)跌1.9%、工商銀行(01398)亦跌0.6%，但野村估計內地年中會再降準，而加係咪吸納內銀股好時機？
發改委研究明確煤炭領域哄抬價格，違法行為的認定標準，一眾煤炭股向下，中國神華(01088)跌1.3%、中煤能源(01898)則跌2.7%，煤炭股前景有隱憂？相反，受相關消息帶動，電力股逆市上升，華能國際電力(00902)升近半成、華電國際電力(01071)亦升3.2%，電力股現價值博率高？
俄烏局勢仍然未明，國際油價持續向上，「三桶油」股價做好，其中，中國海洋石油(00883)計劃於本月28日公布首季業績，兼考慮派發特別股息，中海油值得憧憬？
《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道