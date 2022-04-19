【產經直播】港股又轉弱？

內地上周五(15日)決定降準0.25個百分點，但幅度比預期少，港股周二(19日)長假期後復市，收市大跌490點，報21,027點，21,000點關失而復得。在未有好消息支持下，恒指又展新一輪跌浪？

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