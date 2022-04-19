啟德MONACO MARINE周六推308伙　租太子酒店作售樓安排

新盤認購反應踴躍。會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE於5日內接連公布首3張價單，合共提供342伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目落實周六(23日)首輪發售308伙，當中306伙以價單形式發售及2伙天際特色戶招標發售，並已租用同系的太子酒店，預留逾300個房間於當日作售樓揀樓安排。

黃光耀續指，即將按價單形式發售的306伙，包括66 個一房單位，179個兩房單位及61個三房單位，實用面積326方呎至713方呎。該批單位折實價介乎796.4萬元至2,040.6萬元，折實呎價由23,177元至28,823元，折實平均呎價為25,788元。按折實價計，整批單位價值約37億元。至於，招標的2伙特色戶實用面積分別為 1,570方呎及1,708方呎。

鑑於疫情持續，是次售樓活動採用特別安排。該公司總經理(業務拓展)楊偉銘稱，已租用旗下近日完成重新裝修的太子酒店，為每一組客人安排一間酒店房進行揀樓，總共預留逾300個酒店房。項目將於周五進行抽籤，分A組、A1組及B組，售樓當日A1組率先於9點報到。

售樓流程方面，每組客人屆時需到酒店大堂報到，每組最多4人安排進入酒店房，房內電視會直播揀樓實況，包括即場抽籤及得悉結果，稍後會獲安排移步至貴賓廳進行揀樓。完成揀樓後，客人可返回專屬酒店房內，等待專人準備好臨時買賣合約，於房內簽單。發展商強調，客人當日絕大部分時間會逗留獨立酒店房間內，而是次特別安排需額外斥資約100萬元。

該公司總經理(市務)陳惠慈指，項目至今接獲逾3,000個認購登記。目前入票人士當中，三成屬投資者，七成屬用家。入票的戶型分布方面，整體五成客人有意選購兩房，三成客人有意選購三房，另有兩成客人欲購一房。此外，經網上入票的客人佔整體約三成。