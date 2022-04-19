上海閉環管理式復工　德商會反映多有不足？

外媒報道，德國總商會及工業協會上海代表處警告，由於零部件短缺，或者物流運輸問題令人員物資難以流動，在內地閉環管理運營的工廠亦可能要停工。

德國總商會及工業協會上海代表處的首席代表Maximilian Butek周一(18日)在網絡媒體發帖稱，目前有幾家公司的工廠實行閉環管理。而這些公司都面臨挑戰，物資、人手捉襟見肘，或很快停產。有閉環管理的工人已經上班逾三周，需要有人換班。

Butek補充，德國總商會及工業協會會員「工廠無法運行，原物料運不過來，產品亦交不到客戶手中。上海物流周轉不了。」

雖然上海當局鼓勵企業通過閉環管理復工復產。惟特斯拉和廣達等上海工廠的復工過程並非一帆風順。有知情人士透露，根據新制定的閉環時間表，特斯拉僅維持兩周庫存。福士汽車上海工廠的工人雖實行閉環管理，卻沒有充足的汽車零部件造車。

供應及物流問題不單單局限於上海。Butek說，長三角地區的會員公司發現「防疫規定因城而異」，那些地方的物流也難以運轉。他說，「要到中國其他地區去質量評估及維護機器的技術人員，幾乎沒法到外地出差旅行。」