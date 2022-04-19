樓價未見起色　牛池灣居屋三房戶自由市場490萬易手

儘管樓市交投轉旺，惟樓價走勢未見起色，牛池灣居屋瓊山苑有三房單位，已補價自由市場成交價僅490萬元，屬兩房價水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島8座中高層E室，實用面積約601方呎，套三房間隔，享山景，以975萬元易手，呎價約16,223元，屋苑4月暫錄13宗二手買賣，按月升約5.5倍。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨為23座中層8室，實用面積約819方呎，四房間隔，連露台，擁全海景，獲換樓客斥1,445萬元購入，呎價約17,643元。

●美聯李振榮稱，西灣河嘉亨灣1座極高層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，擁全海景，獲用家以1,285萬元承接，呎價約25,752元，原業主於2019年以約1,160萬元購入，轉售帳面獲利約125萬元，物業升值約11%。

●美聯范浩銘透露，鰂魚涌太古城南山閣低層A室，實用面積約535方呎，兩房間隔，叫價約900萬元，用家見屋苑低於千萬元的放盤有限，議價後以850萬元成交，呎價約為15,888元，成交金額為本月最低，原業主於1989年9月以約87萬元購入，轉手帳面獲利約763萬元，物業升值約8.77倍。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園4月錄得11宗買賣，平均實用呎價約17,262元，屋苑C座中層12室，實用面積約594方呎，三房間隔，享山景，以1,030萬元易手，呎價約17,340元，新買家屬於換樓客。

●中原施志鋼指，鰂魚涌康怡花園L座低層11室，實用面積約605方呎，三房間隔，望園景，以1,010萬元易手，呎價約16,694元，新買家屬於用家。

●中原林美珊表示，東半山比華利山K座高層1室，實用面積約1,083方呎，套三房及工人套房間隔，望海景及市景，以3,380萬元連車位轉手，呎價約31,210元，新買家屬於用家。

●香港置業譚浩智透露，西營盤藝里坊‧2號本月暫錄2宗租務成交，包括高層L室，實用面積約269方呎，一房間隔，享海景，以1.9萬元放租約兩個月，減價2,500元或減幅約13%，以1.65萬元租出，呎租約61.3元。

港島西區碧華閣333實呎永久全海景戶

●美聯陳凱廸稱，西區碧華閣高層1室，實用面積約333方呎，兩房間隔，全海景，獲外區上車客垂青，並以約648萬元承接，呎價約為19,459元，原業主於2018年2月以約608萬元購入，轉手帳面獲利約40萬元，物業升值約7%。

●利嘉閣鄧惠源透露，西半山雍景臺中低層A室，實用面積約893方呎，套兩房連儲物室間隔，成交價1,900萬元，呎價約21,277元，原業主在1995年以約681.1萬元買入，持貨約27年帳面獲利約1,218.9萬元。

●美聯楊家俊表示，南區華景園為3座低層B室，實用面積約1,239方呎，套三房及儲物室設計，加上連車位放租，故獲同區租客以月租6.2萬元承租，呎租約50元。

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九龍區

●中原余偉豪稱，茶果嶺麗港城4月暫錄約13宗買賣，平均實用呎價約14,500元，單位為35座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，擁海景，原先開價820萬元，現降價32萬元，以788萬元成交，呎價約15,242元，新買家為外區客。

●香港置業胡耀才表示，啟德區4月暫錄得29宗租務成交，較上月同期20宗增加，嘉峯匯1B座中層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約1.7萬元放1個月後，減價約500元，以1.7萬元租出，呎租約36.5元。

●富誠林栢榮指出，牛池灣居屋瓊山苑本月暫錄約3宗成交，其中A座低層6室，實用面積約568方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價僅490萬元，呎價約8,626元。而本月有兩房單位以480萬元已補價售出，反映上述三房售價屬兩房價水平。

●中原賴仲軒指，淘大花園本月至今暫錄11宗成交，平均實用呎價約15,855元。屋苑I座中層7室，實用面積約378方呎，兩房間隔，享內街景，以600萬元易手，呎價約15,873元，新買家為外區上車客。原業主於2013年5月以378萬元購入單位，持貨近9年帳面獲利222萬元，單位升值約59%。

●利嘉閣黃育華指出，鑽石山星河明居C座中層7室，實用面積約517方呎，三房間隔，外望山景，最初叫價990萬元，議價後以950萬元沽出，呎價約18,375元。

●美聯殷勒麟表示，樓市回暖，換樓需求釋放，紅磡海濱南岸本月暫錄約6宗成交，其中7座低層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，新買家一直於區內租住服務式住宅，見政府放寬按保新措施帶動下樓市開始反彈，千萬元住宅交投加快，決定租轉買入市自住，成交價1,050萬元，呎價約17,827元。

●香港置業曾家輝表示，奧運站凱帆軒本月至今暫錄4宗成交，屋苑2座高層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望維港海景，放盤約3個月獲首置客接洽，單位獲銀行「估凸價」，成交價968萬元，呎價約20,773元。原業主於2015年7月以約758萬元購入單位，是次轉手帳面獲利210萬元，升值約28%。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍屋苑本月至今暫錄41宗成交，已超越上月全月32宗交投量，其中昇悅居錄13宗成交，平均實用呎價約18,047元。該屋苑7座中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初開價950萬元，放盤僅4天，即減至908萬元易手，呎價約17,563元。原業主於2008年10月以268.8萬元購入單位，現沽貨帳面獲利639.2萬元，單位升值2.3倍。

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新界區

●利嘉閣洪瑋俊指出，將軍澳怡心園1座中層E室，實用面積約604方呎，三房連套房間隔，外望山景，成交價為712萬元，呎價約11,788元。原業主於2010年11月以299.3萬元購入單位，是次轉售帳面獲利約412.7萬元，期物業升值接近1.4倍。

●香港置業表示，將軍澳新都城本月錄22宗成交，已逼近上月全月26宗水平，屋苑1期5座高層G室，實用面積約701方呎，三房間隔，最初放盤叫價1,260萬元，議價後減價105萬元，以約1,055萬元成交，呎價約16,476元，買家為換樓客。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳慧安園一座高層E室，實用面積約354方呎，兩房間隔享開揚市景，去年11月放盤叫價650萬元，放盤近半年，減價至608萬元成交，減幅約6.5%，呎價約17,175元。原業主於2008年6月以180萬元入市，現沽貨帳面獲利428萬元，單位升值約2.4倍。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳區本月至今已錄逾232宗成交，當中康城站錄約53宗，佔比例逾兩成，其中晉海II第3B座高層E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，原叫價938萬元，放盤不足半個月獲外區首置客接洽，議價後減價約60萬元，以878萬元成交，呎價約17,595元，低市價約5%。單位2019年購入價約860萬元，至今升值約18萬元，扣除使費料原業主需損手離場。

●中原柯勇稱，將軍澳於4天復活節假期錄約76宗成交，其中首都5座中層LB室，實用面積約840方呎，四房連套房間隔，以1,100萬元成交，呎價約13,095元。原業主於2010年9月以562萬元買入單位，現沽貨帳面獲利約538萬元。

●美聯方思賢表示，將軍澳海翩滙2座中高層F室，實用面積約1,141方呎，四房連套房間隔，成交價2,136萬元，呎價約18,720元。原業主於2016年9月以1,446.58萬元購入單位，現帳面獲利689.42萬元，升值約48%。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山翠擁華庭7座高層F室，實用面積約751方呎，三房連套房間隔，最初以1,100萬元放售，原業主移民賣樓，增加議價空間，最後減價107.2萬元，獲換樓客以992.8萬元承接，減幅近一成，呎價約13,220元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山薈朗2座中層A05室，實用面積約411方呎，兩房間隔，原開價800萬元，放盤5個月減價40萬元，減幅約5%，成交價760萬元，呎價18,491元。原業主於2018年8月以645萬元入市，持貨至今帳面獲利115萬元，升值約18%。

●世紀21奇豐鄭達昌指出，馬鞍山曉峯灣畔5座低層A室，實用面積約646方呎，三房間隔望海景，原叫價1,000萬元，放盤4個月後以989萬元沽出，呎價約15,310元。原業主於2010年10月購入單位，當時作價378萬元，是次轉售帳面獲利611萬元，升值約1.6倍。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城21座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤僅3日減價20萬元，以600萬元沽出，減幅3.2%，呎價約18,349元。原業主於2019年4月以588萬元購入上址，持貨屆滿3年期鬆綁沽售，帳面僅獲利12萬元，扣除使費虧蝕離場。

●中原杜文俊稱，沙田市中心屋苑本月暫錄約18宗成交，已超越上月全月錄約12宗成交，其中沙田中心暫錄約4宗，屋苑A座低層D室，實用面積約378方呎，兩房間隔，開價約680萬元，上月下調至655萬元，日前進一步減至635萬元易手，呎價約16,799元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角本月暫錄約6宗成交，其中逸瓏灣II高座11座低層D室，實用面積約795方呎，三房連套房間隔，以約1,050萬元零議價沽出，呎價約13,208元。原業主於2014年以約764萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約286萬元，單位升值約37.4%。

●世紀21奇豐蔡惠娟稱，粉嶺名都3座中層F室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤9個月，原叫價560萬元，獲區內買家以515萬元承接，呎價約12,907元。原業主於2009年3月以127萬元入市，持貨13年帳面獲利388萬元，升值約3倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間1座低層A室，實用面積約391方呎，三房間隔，原業主原打算放租，其後轉租為賣，獲同區分支家庭以578萬元承接，呎價約14,783元。

●中原鍾志均稱，上水皇府山4月暫錄約5宗成交，屋苑8座低層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，開價約670萬元，議價後以665萬元獲承接，呎價約13,221元。新買家為用家，原業主於2008年以231.7萬元購入上址，持貨14年帳面獲利約433.3萬元，升值約1.9倍。

●利嘉閣周雪雯指出，上水中心5座低層F室，實用面積約361方呎，兩房間隔，成交價560萬元，呎價約15,512元。原業主2006年10月以133.8萬元購入單位，於2015年6月曾進行內部轉讓，以最初購入價計算，單位約16年升值約426.2萬元，升幅約3.2倍。

●中原王勤學表示，元朗區本月累錄約96宗二手成交，較上月同期急增逾8成，而過去復活節假期該區連錄24宗成交，其中尚悅13座高層C室，實用面積約424方呎，兩房間隔，開價630萬元，減價12萬元以618萬元沽出，呎價約14,575元。原業主於2016年5月以409萬元買入單位，持貨6年帳面獲利209萬元，升值約51%。而同屋苑5座頂層連天台特色戶，實用面積約414方呎，兩房間隔，亦以613萬元沽出，呎價約14,807元。

●美聯湯少建稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座中層A室，實用面積約635方呎，三房連套房間隔，成交價約662.5萬元，呎價約10,433元。原業主於2015年7月以約450萬元購入，持貨近7年帳面獲利212.5萬元，升值約47%。

●美聯黃瑞麟表示，屯門時代廣場E座高層12室，實用面積約346方呎，兩房間隔，開價500萬元，象徵式議價5萬元，以495萬元成交，呎價約14,306元。原業主於1988年10月以約33.5萬元購入物業，持貨至今帳面獲利約461.5萬元，升值約14倍。

●祥益袁思賢稱，屯門大興花園2期5座高層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，叫價580萬元，累減32萬元，獲外區客以548萬元承接，呎價約11,810元。

●中原鍾慧儀表示，葵涌豐寓高層F室，實用面積約244方呎，一房間隔，叫價530萬元，原業主眼見市況升溫，一度將單位轉售為租，最終被買家誠意打動，以以515萬元割愛沽出，呎價約21,107元。

●中原伍潔玲指出，荃灣柏傲灣本月暫錄3宗成交，與上月全月成交量看齊，屋苑1B座高層G室，實用面積約389方呎，一房間隔，享荃灣公園景致，本月初開價820萬元，放盤約半個月，減價至782萬元沽出，呎價約20,103元。原業主於2017年1月以638萬元買入單位，持貨5年帳面獲利144萬元。

●中原謝秋儀表示，荃灣區本月累錄約150宗二手成交，已超上月全月144宗的紀錄，區內海灣花園1座高層F室，實用面積約473方呎，兩房間隔享全海景﹐最初叫價780萬元，近期降價至730萬元，經議價以700萬元沽出，呎價約14,799元。

●中原曾顯業表示，東涌區本月累錄約39宗二手成交，相比上月同期急增77%，4日復活節假期共錄7宗成交，其中東環2B座高層10室，實用面積約380方呎，一房間隔，上月叫價610萬元，業主見成交急增，隨後反價至625萬元，本月租客遷出，收回鎖匙後，單位睇樓反應熱烈，最後零議價沽出，呎價約16,447元。