美股揚升　強生升4%、中概股普遍下跌

美國聯儲局進取的加息預期不斷升溫，30年期美國國債孳息率升穿3厘，創2019年4月以來新高。道指早段曾升308點，至34,719點；標指升35點，至4,426點；以科技股為主的納指升100點，至13,433點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,864點，跌129點，低水164點。中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩跌逾5%，唯品會、拼多多、理想汽車跌幅約為4%，貝殼、騰訊音樂、阿里巴巴、京東跌逾3%

隨着美企首季業績期揭開序幕，摩根士丹利警告，受俄烏戰事及中國疫情拖累，加劇全球通脹，美企業績恐比預期更令人失望。該行預期，美企去年主要透過把持續上升的成本轉嫁至消費者，才能創破紀錄的盈利，惟這個策略或再也行不通，企業的每股盈利將大幅下跌，並警告未來財政指引將被下調，不利股價表現。

該行續指，消費者相比一年前，對價格上升的接受程度減弱，意味企業被迫承受通脹壓力，削弱其毛利。不過，該行不認為未來6至12個月將出現經濟衰退，惟料標指或在未來兩個月下降約8%。

追蹤基金資金流的EPFR Global數據顯示，截至13日該周，美股股票基金共有155億美元(約1,209億港元)外流，為今年以來最大筆單周資金外流。美國銀行表示，投資者憂慮主要市場出現經濟衰退。隨着債息向上，俗稱「TINA」(There Is No Alternative)法則，即除股票外沒有其他更好投資選項的時代已來到轉捩點。

企業消息方面，達美航空行政總裁巴斯琴表示，正與太空探索科技公司SpaceX洽談，利用其星鏈(Starlink)衞星寬頻服務，在達美航空客機上提供WiFi網絡，已進行相關探索測試，惟未透露具體細節，其股價升2.72%。

強生首季收入按年跌4.95%至234.26億美元，遜預期；毛利率則倒退0.79個百分點至67.56%，純利按年跌16.91%至51.49億美元；經調整每股盈利2.67美元，稍勝預期。

該企表示，由於新冠肺炎疫苗全球供應過剩及需求不確定，將停止披露該疫苗銷售指引，下調今年總銷售至最多958億美元，每股盈利指引則降至最多10.35美元，其股價曾升4%。

財產保險公司旅行者集團(The Travelers)首季收入按年增5.96%至88.09億美元；純利增38.88%至10.18億美元，主因期內災害成本按年大幅下降至1.6億美元，去年同期為8.35億美元；經調整每股盈利4.15美元。行政總裁施尼策爾表示，增加季息至每股93美仙，為連續第18季上調股息，該企股價跌5.14%。

數據方面，美國3月新屋動工按月升0.3%至以年率計179.3萬間，多過市場預期的174萬間。期內建築批核按月增至以年率計187.3萬間，多過市場預期。