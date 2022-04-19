MONACO MARINE周六賣308伙 發展商租酒店予客人揀樓
2022年04月19日 22:01
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第5波疫情後，大型售樓活動一度絕迹。啟德新盤落實於放寬社交距離措施的首個周末展開第一輪銷售，開售308伙。發展商更一口氣租下尖沙咀酒店逾300個客房，安排準買家於獨立客房內進行揀樓過程。
●啟德MONACO MARINE周六賣308伙
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE落實周六(23日)首輪發售308伙，當中306伙以價單形式發售及2伙天際特色戶招標發售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，已租用同系的太子酒店，預留逾300個房間於當日作售樓揀樓安排。
黃光耀續指，即將按價單形式發售的306伙，包括66個一房單位，179個兩房單位及61個三房單位，實用面積326方呎至713方呎。該批單位折實價介乎796.4萬元至2,040.6萬元，折實呎價由23,177元至28,823元，折實平均呎價為25,788元。按折實價計，整批單位價值約37億元。
鑑於疫情持續，是次售樓活動採用特別安排。該公司總經理(業務拓展)楊偉銘稱，已租用旗下近日完成重新裝修的太子酒店，為每一組客人安排一間酒店房進行揀樓，總共預留逾300個酒店房。售樓流程方面，每組客人屆時需到酒店大堂報到，每組最多4人安排進入酒店房，房內電視會直播揀樓實況，包括即場抽籤及單位揀樓表，稍後會獲安排移步至貴賓廳進行揀樓。完成揀樓後，客人可返回專屬酒店房內，等待專人準備好臨時買賣合約，於房內簽單。
●錦上路柏瓏I預計本周內公布首張價單
疫情緩和，發展商大舉開盤搶客。由信和置業(00083)及嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I繼續軟銷工作，信和置業營業部集團聯席董事田兆源稱，項目將於本周內公布首張價單及開放示範單位。
田兆源續指，該盤會所室內佔地約3.7萬方呎，而花園園林則有逾26萬方呎。會所以湖畔式度假生活為主題，設四大區域，分別為湖畔園林、主會所、健體會所及湖畔宴會屋。該集團高級經理(會所市務及推廣)魏韵芝透露，會所提供設施包括室內多用途運動場、50米室外游泳池、兒童天地、閱讀室、音樂室、麻雀房、燒烤區、平台花園、湖畔雅座等。
●旺角利奧坊‧壹隅示範單位首曝光
多個新盤同期出擊，恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅的示範單位周二(19日)首度曝光。兩房示範單位參照第2座23樓A室，實用面積405方呎，以暖色系珊瑚橙色為主調。而一房單位則參照2座23樓C室，實用面積320方呎，以清爽綠黃色調作主題，
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，最快本周開放示範單位予公眾參觀及開價，預計下月初開售。他指出，該盤首批單位會貼市價推出，定價參考同區系內項目。雖然今年首季一手交投受疫情影響，惟參考過去數年的同期市況，相信成交量將會「追落後」。他預計，整體市況由第二季起將平穩上升。
●西南九龍維港滙II連沽2伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新連沽2伙，共涉2,683.2萬元。當中包括以1,333.6萬元沽出5座17樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，呎價約27,216元。
●青衣薈藍連天台戶呎價達32,266元創項目新高
新盤特色戶承接力不俗，據項目成交紀錄冊顯示，宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周二(19日)透過招標沽出1伙連天台戶。該單位為20樓A05室，實用面積203方呎，開放式間隔，連170方呎天台，可享海景，成交價為655萬元，呎價約32,266元創項目新高。據悉，項目4月至今共售出20伙，涉逾1.17億元。全盤累售255伙，套現逾12.3億元。
●何文田傲玟錄2宗終止交易個案
屢傳財困的高銀金融(00530)主席潘蘇通，其私人持有的何文田傲玟新近錄得2宗終止交易個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第2座11樓A室及12樓A室，同為1,403方呎的三套房單位，原本於2021年3月9日透過招標，分別以約4,364.7萬元及約4,366.1萬元沽出，當時呎價分別為31,110元及31,120元，惟交易已經終止，資料顯示，該盤至今已錄得8宗同類個案。