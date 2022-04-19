MONACO MARINE周六賣308伙　發展商租酒店予客人揀樓

第5波疫情後，大型售樓活動一度絕迹。啟德新盤落實於放寬社交距離措施的首個周末展開第一輪銷售，開售308伙。發展商更一口氣租下尖沙咀酒店逾300個客房，安排準買家於獨立客房內進行揀樓過程。

●啟德MONACO MARINE周六賣308伙

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE落實周六(23日)首輪發售308伙，當中306伙以價單形式發售及2伙天際特色戶招標發售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，已租用同系的太子酒店，預留逾300個房間於當日作售樓揀樓安排。

黃光耀續指，即將按價單形式發售的306伙，包括66個一房單位，179個兩房單位及61個三房單位，實用面積326方呎至713方呎。該批單位折實價介乎796.4萬元至2,040.6萬元，折實呎價由23,177元至28,823元，折實平均呎價為25,788元。按折實價計，整批單位價值約37億元。

鑑於疫情持續，是次售樓活動採用特別安排。該公司總經理(業務拓展)楊偉銘稱，已租用旗下近日完成重新裝修的太子酒店，為每一組客人安排一間酒店房進行揀樓，總共預留逾300個酒店房。售樓流程方面，每組客人屆時需到酒店大堂報到，每組最多4人安排進入酒店房，房內電視會直播揀樓實況，包括即場抽籤及單位揀樓表，稍後會獲安排移步至貴賓廳進行揀樓。完成揀樓後，客人可返回專屬酒店房內，等待專人準備好臨時買賣合約，於房內簽單。

●錦上路柏瓏I預計本周內公布首張價單

田兆源續指，該盤會所室內佔地約3.7萬方呎，而花園園林則有逾26萬方呎。會所以湖畔式度假生活為主題，設四大區域，分別為湖畔園林、主會所、健體會所及湖畔宴會屋。該集團高級經理(會所市務及推廣)魏韵芝透露，會所提供設施包括室內多用途運動場、50米室外游泳池、兒童天地、閱讀室、音樂室、麻雀房、燒烤區、平台花園、湖畔雅座等。

●旺角利奧坊‧壹隅示範單位首曝光

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，最快本周開放示範單位予公眾參觀及開價，預計下月初開售。他指出，該盤首批單位會貼市價推出，定價參考同區系內項目。雖然今年首季一手交投受疫情影響，惟參考過去數年的同期市況，相信成交量將會「追落後」。他預計，整體市況由第二季起將平穩上升。

●西南九龍維港滙II連沽2伙

●青衣薈藍連天台戶呎價達32,266元創項目新高

●何文田傲玟錄2宗終止交易個案