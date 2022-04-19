大行調低內地增長預測　撐經濟政策將陸續出台？

近日內地疫情再起，對內地經濟增長已構成嚴重威脅，目前多家大行一致看淡今年經濟前景，認為難以實現政府訂立的5.5%全年國內生產總值(GDP)增長目標，甚至連「保5」也有難度！由俄烏戰爭所帶來的啟示之一，是經濟與金融實力已取代槍炮，成為戰爭的致勝關鍵，故中國的首要任務自然也是穩住經濟，因此可預期將有更多經濟支持政策出台。

綜合各大機構的分析，中國第二季經濟表現受多地頻繁封城、供應鏈中斷的影響，恐怕難言樂觀。摩根大通認為，在防疫「動態清零」政策下，對經濟活動影響於本月變得更嚴重，故把本季度GDP以年率按季增長預測大削4.1個百分點，至1.6%；更把全年增長預測調低至4.6%。

瑞銀投資銀行更悲觀，估計本季GDP或按季倒退。該行首席中國經濟學家汪濤指，近期多地因發現新增病例而實施封鎖，本月首兩周客運及貨運雙雙暴跌，令物流受阻進一步擴大、長江三角地區停工持續。該行估計，4月零售銷售有機會按年大跌8至10%，而服務業消費下滑幅度將會更大；工業生產、出口、房地產等行業也會全面惡化。

該行更把全年增長預測下調0.8個百分點至4.2%，但就認為內地將「不惜一切代價(what ever it takes)」以實現5.5%增長目標，故料將有更多支持政策推出，包括基建投資、刺激信貸增長及放寬房地產規管等。此外，渣打及星展亦把內地經濟全年增長預測調低到5%及4.8%。

不過，內地貨策政策也很難無止境放寬。中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，內地通脹水平溫和，可為貨幣政策帶來調整空間，惟全球主要經濟體已準備「收水」，尤其是之前中美10年期國債利差出現倒掛，相信中方「放水」空間其實不大，料寬鬆措施集中在上半年。

種種迹象顯示，內地經濟已響起警號。美智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)中國研究計劃負責人Mary Lovely表示，經濟增長兩大動力為消費和淨出口，但從中已看到嚴峻的危險信號，最壞情況是官方不得不下調經濟目標，而供應鏈問題在第二季或更趨明顯。她又警告，本季可能經歷「增長衰退」(growth recession)，即經濟增速太過緩慢，導致失業率攀升。

面對外界對華經濟的連串質疑，官媒周一漏夜發表題為《當前中國經濟十問》文章解畫，對比近半年前官媒的《十問中國經濟》，券商直指穩就業的重要性提升，更強調物流供應鏈、促進服務及出行消費等。

眼見西方國家對俄國合謀封鎖舉動，據英媒經濟學人早前分析，金融制裁為手段的新時代毅然降臨，中方勢檢視貫徹自身立場的成本，因經濟、貨幣已成為攻擊性更強的武器，發動更全面金融戰以取代實體戰爭，效果或更快。從俄國一例，如何增強自身金融韌性、免受國家金融秩序遭受毀滅性衝擊，可能已是全球主要經濟體需盡早評估的首要任務。