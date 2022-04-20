東方日報B1：全球金融戰愈演愈烈

俄烏衝突由一場東歐戰爭演變成一場東西分裂的國際地緣政治事件，俄國面對來自歐美等西方國家的嚴厲金融制裁，經濟與金融系統大受打擊。分析指出，內地從事件檢視對台開戰成本，在考慮到傳統軍事戰爭成本高昂及國際制裁風險前提下，或更傾向以發動「金融戰」取代實體戰爭。在這場不見硝煙的鬥爭之中，經濟與金融實力才是重點！

【大行憂華GDP今年難「保5」 出招救市穩國力成要務】

近日內地疫情再起，對內地經濟增長已構成嚴重威脅，目前多家大行一致看淡今年經濟前景，認為難以實現政府訂立的5.5%全年國內生產總值（GDP）增長目標，甚至連「保5」也有難度！由俄烏戰爭所帶來的啟示之一，是經濟與金融實力已取代槍炮，成為戰爭的致勝關鍵，故中國的首要任務自然也是穩住經濟，因此可預期將有更多經濟支持政策出台。

綜合各大機構分析，中國第二季經濟表現受封城、供應鏈中斷影響，恐難言樂觀。摩根大通認為，在防疫「動態清零」政策下，對經濟活動影響於本月變得更嚴重，故把本季度GDP以年率按季增長預測大削4.1個百分點，至1.6%；更把全年增長預測調低至4.6%。

瑞銀投資銀行更悲觀，估計本季GDP或按季倒退。該行首席中國經濟學家汪濤指，近期多地因發現新增病例而實施封鎖，本月首兩周客運及貨運雙雙暴跌，令物流受阻進一步擴大、長江三角地區停工持續。該行估計，4月零售銷售有機會按年大跌8至10%，而服務業消費下滑幅度將更大；工業生產、出口、房地產等行業也會全面惡化。

該行更把全年增長預測下調0.8個百分點至4.2%，但認為內地將「不惜一切代價」以實現5.5%增長目標，故料將有更多支持政策推出，包括基建投資、刺激信貸增長及放寬房地產規管等。此外，渣打及星展亦把內地經濟全年增長預測調低到5%及4.8%。

惟內地貨幣政策也很難無止境放寬。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮稱，內地通脹水平溫和，可為貨幣政策帶來調整空間，惟全球主要經濟體已準備「收水」，尤其之前中美10年期國債利差出現倒掛，相信中方「放水」空間其實不大，料寬鬆措施集中在上半年。

種種迹象顯示，內地經濟已響警號。美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）中國研究計劃負責人表示，經濟增長兩大動力為消費和淨出口，但從中已看到嚴峻的危險信號，最壞情況是官方不得不下調經濟目標，而供應鏈問題在第二季或更趨明顯。該機構又警告，本季可能經歷「增長衰退」，即經濟增速太過緩慢，導致失業率攀升。

面對外界對華經濟的連串質疑，官媒周一漏夜發表題為《當前中國經濟十問》文章解畫，對比近半年前官媒的《十問中國經濟》，券商直指穩就業的重要性提升，更強調物流供應鏈、促進服務及出行消費等。

眼見西方國家對俄國合謀封鎖舉動，英媒經濟學人早前分析，金融制裁為手段的新時代已降臨，中方勢檢視貫徹自身立場的成本，因經濟、貨幣已成為攻擊性更強武器，發動更全面金融戰以取代實體戰爭，效果或更快。從俄國一例，如何增強自身金融韌性、免受國家金融秩序遭受毀滅性衝擊，或已是全球主要經濟體需盡早評估的首要任務。

【俄稱西方制裁攻勢失敗 經濟將轉型 重塑商業模式】

俄羅斯兩個月前悍然揮軍烏克蘭後，不時傳出俄產原油「拍烏蠅」，但戰前國際油價仍持續攀升，被千夫所指的俄羅斯總統普京於是宣稱，西方圖謀「迅速擾亂（俄國）經濟金融、煽動恐慌、摧毀銀行系統及製造商店缺貨」的「經濟閃電戰」已告失敗，國家頂住了「前所未有」的經濟壓力，證據除了盧布匯價已經重返戰前水平，首季貿易順差更達到580億美元的新高。

投行摩根大通不諱言，或將俄國首季經濟收縮幅度預測減半至5%，因「其經濟仍有一定動力」；市場相信與俄國嚴格的資本管制有關，這有助防止金融恐慌擴散。不過，普京親信、莫斯科市長索比亞寧預警，西方企業與俄割席會令20萬人失業，當局已撥出約4,100萬美元透過再培訓等形式幫助失業人士。

一度傳出想「劈炮」的俄羅斯央行行長納比烏琳娜稱，現時該國通脹高企只是商品供應不足所致，不會運用貨幣政策強行將之壓低，以免對企業造成額外衝擊，該行目標是等俄國逐漸適應西方制裁後，通脹水平能在2024年降至4%。市場解讀為俄央行將進一步減息。

她又謂，俄國經濟會在這兩季內開始經歷「結構轉型和發掘新商業模式」，或許就是她呼籲俄企找過別的合作夥伴和物流方法，應對連番制裁措施外貿受阻的結果。她續稱，俄央行考慮放寬俄國出口企業向當局出售外匯收益的措施，並測試數碼盧布，方便民眾循電子錢包周轉資金。普京稱，倘國內借貸收縮，俄國會運用財政儲備應對。

差不多同一時間，美國副財長阿德耶莫反駁制裁會削弱美元地位，更說今次美國聯同盟國重罰俄國正好展示被踢出國際金融系統的代價。納比烏琳娜亦坦言，流動性夠高、適合用作外匯儲備的貨幣實在有限，正審慎準備向封鎖俄國資產的國家採取法律反擊行動。普京則誇下海口要加速盧布在外貿的使用。

油價周二整固，紐約期油及布蘭特期油每桶曾跌逾3%，分別低見103.75美元及109.24美元，美國天然氣期貨價格亦曾回吐逾8%。普京稱，美國及其歐洲盟國制裁俄國的後果是通脹升溫及隨之而來的生活水平下降。

股價顯然受惠俄烏戰爭的美國軍工巨頭洛歇馬丁今年首季業績平平，收入按年倒退7.95%至149.64億美元，經調整經營溢利率按年僅微升0.3個百分點至11.06%，純利按年下跌5.66%至17.33億美元。該股周二早段反覆，曾跌1.64%，低見459.73美元，但戰事爆發以來仍累漲18.21%。

不過，該企稱，即使疫情影響供應鏈，首季毛利與自由現金流俱勝預期，維持今年業績指引不變，又謂全球地緣政治格局丕變，反映美國及其盟國震懾「主要國家」非常必要，除了運用既有技術平台及系統擁抱這波需求外，還會加速與數碼科技的融合，務求讓客戶有全方面應付任務的能力。