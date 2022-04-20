摩通：現在是買入增長股和價值股的好時機

外媒報道，摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，大宗商品價格失控；全球央行政策分化；以及近期股市拋售，帶來了難得的增長股和價值股買入機會。

Kolanovic及其團隊周二(19日)在報告中表示，市場現在的情緒和倉位情況都過於悲觀，故預計股市短線可能上漲，特別是小型股和高啤打(Beta)股票，並建議投資者建立一個包括科技、生物技術和創新技術在內的增長股以及包含金屬和礦業等價值股的「啞鈴式投資組合」。

報告指，由於大宗商品超級周期；貨幣政策分化；以及第一季度高Beta股和增長型股票非常大規模的拋售等宏觀因素的共同作用，指這種情況很少見，當中，有一些增長股被充分拋售，一些價值股現在也是增長股。

摩根大通又提到，對於過去十年被認為是價值股的能源、金屬和礦業股，以及基於收益或帳面價值等指標的便宜股票，從基本面來看，該些股票仍可被視為價值股，但現在由於「動能和質量已經顯著改善」，因此也可以被視為增長型股票。

與此同時，近幾個月來，許多國際和國內增長型股票遭遇拋售，開始展現出價值屬性，例如，中國的科技股和美國存託憑證中，許多股票的估值指標處於歷史低點，從價值和增長兩方面都排名靠前。報告寫道，美國借貸成本上升的同時，中國正在放鬆貨幣政策，這應該是一個有利因素。

然而，報告稱，東歐戰爭可能會持續更長時間，其對大宗商品超級周期的影響將在今年剩餘時間持續。