美股道指急升近500點　納指漲逾2%

美國聯儲局進取的加息預期不斷升溫，30年期美國國債孳息率升穿3厘，創2019年4月以來新高。美股周二(19日)強勢做好，道指收報34,911點，升499點或1.45%；標指收報4,462點，升70點或1.61%；納指收報13,619點，升287點或2.15%。

隨着美企首季業績期揭開序幕，摩根士丹利警告，受俄烏戰事及中國疫情拖累，加劇全球通脹，美企業績恐比預期更令人失望。該行預期，美企去年主要透過把持續上升的成本轉嫁至消費者，才能創破紀錄的盈利，惟這個策略或再也行不通，企業的每股盈利將大幅下跌，並警告未來財政指引將被下調，不利股價表現。

該行續指，消費者相比一年前，對價格上升的接受程度減弱，意味企業被迫承受通脹壓力，削弱其毛利。不過，該行不認為未來6至12個月將出現經濟衰退，惟料標指或在未來兩個月下降約8%。

追蹤基金資金流的EPFR Global數據顯示，截至13日該周，美股股票基金共有155億美元(約1,209億港元)外流，為今年以來最大筆單周資金外流。美國銀行表示，投資者憂慮主要市場出現經濟衰退。隨着債息向上，俗稱「TINA」(There Is No Alternative)法則，即除股票外沒有其他更好投資選項的時代已來到轉捩點。