陳錦興：電力板塊轉強　呢隻電力股博得過...

華潤電力去年股東應佔利潤按年減少79%至15.93億港元(下同)，每股基本盈利為0.33元，末期股息為每股0.045元，全股息共派0.295元，派息率為89%。可再生能源業務核心利潤貢獻為83.8億元；而受累於電煤價格上升，火電業務核心虧損59.4億元。

基於發電成本前景不明及估值偏高，業績後市場已紛紛調低潤電的盈測及目標價。業績前股價已不斷調整，業績後股價拒絕再跌，反而逐步靠穩，反映市場已充分消化行業的負面因素。

潤電3月份售電量1,524.93萬兆瓦時，按年增加3.6%，其中，風電場售電量362.62萬瓦兆時，增加34.3%；光伏電站售電量11.7萬兆瓦時，增加69.7%，新能源增長動力仍佳，而首季則增加7.9%。至於電煤價格，早前標普預期2022年期間煤炭合約價將跌入每噸570-770元人民幣區間，遠低於2021年10月每噸一度超2,500元的價位。因此，潤電的火電業務有望大幅改善。

華潤電力的基本面不差，2022年有積極的催化劑，包括煤炭價格正常化、綠色電力市場前景新秀麗及其再生能源業務順利分拆等，建議15港元買入，上望阻力位18元，跌破支持位13.8元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)