鄭勤龍：恒指短期仍受壓

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤地萃》變《水天需》之中，在易經，「水」性向下流，而「澤」為水勢蓄聚的最低處。今「萃」卦帶有「澤」的元素而「需」卦則帶有「水」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢仍然偏弱。

承接上文預示恒指短線仍會繼續尋底的《澤雷隨》變《兌為澤》卦，恒指上周三(13日)在21,192點開市，翌日指數最高曾見21,587點，然而昨日大市卻忽然裂口低開向下尋底，最低曾見20,896點，全日最終下跌了490點，收報21,027點，可說是已應驗了有引申為失足、墮落的「隨」卦卦象。

「萃」卦為滋潤大地之象，所以按序卦傳的排列，繼「萃」卦之後便是「升」卦，《序卦傳》曰：「萃者聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。」大意是指，水澤能滋潤大地，大地受到滋潤後，萬物便能群聚而生，引伸為反彈。

「需」卦的卦象為水在天上，引申為雨水，《彖傳》曰:「需，須也，險在前也」，所以《雜卦》又曰：「需不進也」。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數短期內即使存有反彈勢頭，但仍將受壓。

玄學金融家 鄭勤龍