道指升499點　油價挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101；港匯見7.8415；離岸人民幣(CNH)報6.415；美元兌日圓處129.22；歐元報1.0788，英鎊報1.3007。金價處1,948.41美元。布油報107.60美元，紐油處103.32美元。比特幣報4.14萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報34,911點，升499點或1.45%；標指收報4,462點，升70點或1.61%；納指收報13,619點，升287點或2.15%。

●港股ADR指數全日微升，按比例計算，收報21,070點，升43點或0.2%。

●IBM上淨利潤按年增64%至7億美元，股價於盤後交易時段升1.24%，報130.75美元。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，不希望美國利率遠超中性水平，因為這意味到實際加息次數可能比經濟需要的多出很多，但現實上在貨幣政策推進的過程中需要保持謹慎。

●Netflix上季付費用戶數淨減少20萬，至2.21億個，市場預期增加250萬個，股價盤後急跌25.7%，報259美元。

●外媒周二(19日)報道，一位美國財政部官員證實，財長耶倫決定放棄出席本周舉行的部分二十國集團(G20)會議。

●即月恒生指數夜期收報20,984點，跌9點，低水44點，成交16,666張。

●紐約5月期油收報每桶102.56美元，跌5.65美元或5.22%；布蘭特6月期油收報每桶107.25美元，跌5.91美元或5.22%。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，利率可能會升至既不抑制也不加速經濟的水平之上，具體高出多少將取決於通脹是否如預期般降溫。

●紐約6月期金收報每安士1,959美元，跌27.4美元或1.4%。

●英國富時100指數收報7,601點，跌15點或0.2%；法國CAC指數收報6,534點，跌54點或0.83%；德國DAX指數收報14,153點，跌10點或0.07%。