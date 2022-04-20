李秀恒：高科技產業凸顯價值

俄烏戰事爆發已經超過一個月，除影響到全球糧食、油價及產業鏈，導致各國通貨膨脹壓力急升外，亦凸顯出人工智能(AI)等高科技賦能現代戰爭，改變傳統戰爭形態的重要性。特別是很多在俄烏戰事中使用的高科技技術，如AI和無人機等，都已經較為廣泛地應用在社會和民生層面，凸顯出民用高科技產業發展不僅是全球大勢所趨，亦具有很高的戰略價值。

要知道，在上月底俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動後，俄軍在不到一天的時間內，大致上控制了烏克蘭邊境的主要目標。然而，令不少人意外的是，烏克蘭利用歐美等國提供的高科技支援，將俄軍的閃電戰拖成了持久戰，而在戰事爆發前，就已經能看到高科技參與現代戰爭的影子。

北約和美國的各式無人偵察機和衞星，在俄羅斯決定出兵前已經不斷在烏克蘭與黑海一帶執行任務，並利用AI技術分析俄羅斯的各項軍事部署，做出預測評估的同時，不斷實時地向烏克蘭發出警告及洩露俄軍集結的兵力規模。

在開戰後，歐美等國除繼續源源不絕地向烏克蘭提供武器和即時情報，增加其戰力及戰場管理能力外，還提供AI人臉識別、語音分析和衞星網絡通訊支援，導致俄軍推進困難。

以AI人臉識別技術為例，在美國科技公司幫助下，烏克蘭軍方通過收集無人機、路邊監視系統及民眾手機拍攝的畫面，與擁有超過一百億張照片的AI人臉數據庫系統進行比對，來確定俄軍高級指揮官的實時位置，再使用無人機或智慧型導彈進行精準射擊，以至於俄軍損失慘重。

同時間，AI人臉識別技術亦協助烏克蘭政府識別混入境內的俄羅斯情報人員、分辨戰場上死者的身份及協助市民尋找失散的家人，減輕了戰事對社會民生造成的衝擊。另方面，AI深度學習、智能演算及影像生成技術在與網絡結合後，增加了輿論戰的手段，使烏克蘭政府利用輿論來增強軍隊信心，以及爭取國際社會的支持。

從俄烏戰爭可以看出，人臉識別、語音分析及無人機等較為成熟的民用新科技，在軍事上有着廣泛應用前景，有能力成為推動新一輪軍事革命的重要動力。明白此理，就能理解為何美國近年持續打壓中國各項高科技產業發展，以防止中國在高科技領域實現彎道超車。

然而，面對「東升西降」的百年變局，中國只有鞏固自身實力，自強不息，堅持和平穩定發展，審慎化解地緣政治風險，才能抗衡美國的打壓，將百年變局變成百年機遇。

香港經貿商會會長 李秀恒