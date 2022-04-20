【高盛推介】市場憂慮Netflix業績　資金部署美指淡倉避險

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(19日)雖上升，道指逼近35,000點關口，納指也重上14,000點關口收市，但收市後Netflix公布業績，流媒體付費用戶淨減少20萬，為2011年以來首次減少，並預估第2季續減，盤後急挫25%。美股業績期，Tesla周三(20日)公布業績，而5大科網巨頭FAAMG也於下周公布業績。

觀察個股輪證資金流向，納指方面，近日好倉及淡倉皆獲資金流入，但流入淡倉的資金較多，上周四(14日)及本周一(18日)共錄得約400萬元資金流入。同期好倉共錄得不足10萬元資金流入。道指淡倉獲資金流入，上周四及本周一共錄得約110萬元資金流入。

觀察市場上的美指窩輪條款，可分為6月份及9月份到期的選擇。6月份到期產品尚餘約2個月年期，提供的槓桿較高但時間值損耗相對較快，屬相對進取的選擇。中線看淡的投資者則可留意約5個月年期，時間值損耗較低的9月份到期產品。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.2倍，行使價14,000至16,000點間產品中，槓桿最高之一。

納指沽10394，行使價12,948點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，行使價12,000至14,000點間、9月份到期產品中，槓桿最高。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，價外、市場上9月份到期產品中，槓桿最高之一。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿12.1倍，中年期、行使價35,000至37,000點間的貼價選擇中，槓桿最高。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.8倍，中年期、時間值損耗較低，適合中線部署。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿14.8倍，短期、貼價、高槓桿、適合短線部署。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低街貨。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。

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