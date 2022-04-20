【高盛推介】市場憂慮Netflix業績 資金部署美指淡倉避險
2022年04月20日 10:13
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(19日)雖上升，道指逼近35,000點關口，納指也重上14,000點關口收市，但收市後Netflix公布業績，流媒體付費用戶淨減少20萬，為2011年以來首次減少，並預估第2季續減，盤後急挫25%。美股業績期，Tesla周三(20日)公布業績，而5大科網巨頭FAAMG也於下周公布業績。
觀察個股輪證資金流向，納指方面，近日好倉及淡倉皆獲資金流入，但流入淡倉的資金較多，上周四(14日)及本周一(18日)共錄得約400萬元資金流入。同期好倉共錄得不足10萬元資金流入。道指淡倉獲資金流入，上周四及本周一共錄得約110萬元資金流入。
觀察市場上的美指窩輪條款，可分為6月份及9月份到期的選擇。6月份到期產品尚餘約2個月年期，提供的槓桿較高但時間值損耗相對較快，屬相對進取的選擇。中線看淡的投資者則可留意約5個月年期，時間值損耗較低的9月份到期產品。
納指認購證方面可留意屬行使價14,000至16,000點間產品中，槓桿最高之一的納指購(10339)。認沽證方面的貼價、中期選擇可留意屬行使價12,000至14,000點間、9月份到期產品中，槓桿最高的納指沽(10394)。價外的中期選擇可留意屬市場上9月份到期產品中，槓桿最高之一的納指沽(10373)。
納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.2倍，行使價14,000至16,000點間產品中，槓桿最高之一。
納指沽10394，行使價12,948點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，行使價12,000至14,000點間、9月份到期產品中，槓桿最高。
納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，價外、市場上9月份到期產品中，槓桿最高之一。
道指認購證方面可留意屬行使價35,000至37,000點間的貼價選擇中，槓桿最高的中年期道指購(10372)。認沽證方面的中期選擇可留意9月份到期的道指沽(10388)，時間值損耗較低，適合中線部署。短期的高槓桿選擇可留意貼價道指沽(10359)，屬進取選擇，適合短線部署。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿12.1倍，中年期、行使價35,000至37,000點間的貼價選擇中，槓桿最高。
道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.8倍，中年期、時間值損耗較低，適合中線部署。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿14.8倍，短期、貼價、高槓桿、適合短線部署。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低街貨。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。