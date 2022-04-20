34%本地餐廳對前景樂觀　近6成料次季收入增

戶戶送公布2022年第一季「餐廳信心指數」的調查結果，隨着第5波疫情出現，香港政府進一步收緊堂食限制，本地餐廳對餐飲業前景仍然傾向悲觀。受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.3/10，較2021年第四季下降0.1。調查於3月29日至4月10日進行。

鑑於消費券有望刺激營業額，加上堂食限制措施將於明日(21日)起放寬，34%受訪餐廳對業界前景感到稍微樂觀，較上一季上升超過7%。此外，32%受訪餐廳表示對整體經濟環境有信心，高於上一季的27%。

第一季新冠確診個案飆升，加上食品價格上升令營運成本增加，對餐飲業造成重大壓力。66%受訪餐廳的利潤錄得「下跌」或「大幅下跌」，只有17%受訪餐廳表示利潤維持不變。堂食收入方面，錄得「大幅下跌」及「下跌」的餐廳佔比分別為39%及32%，而49%受訪餐廳則表示外賣收入錄得輕微或大幅上升。

第一季確診個案急升，導致餐廳出現人手短缺問題，34%受訪餐廳因而被逼縮短營業時間，甚至暫停營業。32%受訪餐廳曾要求員工放無薪假，20%則表示曾解僱員工及要求員工放無薪假；42%計劃於第二季解僱員工或要求員工放無薪假。

83%受訪餐廳表示，第5波疫情期間，食品價格上升，加上清潔及消毒等其他開支，導致餐廳的營運成本有所增加。然而，78%受訪餐廳指第5波疫情期間未獲租金下調或豁免，而10%甚至面臨加租。

堂食限制措施放寬在即，加上消費券計劃的推出，81%受訪餐廳相信，第二季社交距離措施逐步放寬，將為餐飲業帶來「一定幫助」或「很大幫助」。59%受訪餐廳認為4月發放的消費券「有可能」或「很有可能」增加其第二季度收入，而有計劃推出消費券相關的堂食及外賣優惠的餐廳亦佔59%。